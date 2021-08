Kevin Cordón: "Fue un sueño estar en semifinales. ¡Gracias, Guatemala!"

Kevin Cordón dijo sentirse triste por no ganar la medalla de bronce, pero está orgulloso por haber llegado hasta las semifinales.

EN CONTEXTO: Kevin Cordón quedó en el cuarto lugar del bádminton de los Juegos Olímpicos de Tokio

El guatemalteco Kevin Cordón finalizó su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio tras perder en el partido por la medalla de bronce contra el indonesio Anthony Sinisuka Ginting, quien se impuso por 21-11 y 21-13.

Sin embargo, al finalizar el juego, Cordón ofreció declaraciones y dijo sentirse orgulloso de haber llegado hasta esas instancias. “Es mi último día, mi última noche en los Juegos Olímpicos. Me siento triste. Quería ganar una medalla pero esto es así. No me puedo quejar, para mí fue un sueño estar en los Juegos Olímpicos. Un sueño estar en semifinales. ¡Gracias Guatemala por su apoyo!”, expresó Cordón.

Cordón, que buscaba la segunda medalla olímpica de la historia para Guatemala, después de la plata ganada por Erick Barrondo en los 20 kilómetros marcha en Londres-2012, perdió en 38 minutos y reconoció el trabajo de su rival.

(Foto: AFP)

"Él (Ginting) era más rápido que yo, así que no pude jugar mi juego porque me gusta jugar por la red y obligarlos a levantar. Pero, Anthony fue más rápido que yo”, explicó.

Además, dijo que cuando llegó a estos Juegos quería tener una buen participación, sin embargo nunca pensó llegar hasta las fases finales.

“Para ser honesto, no pensé que estaría en las semifinales. Quería esta (medalla), pero también soy realista. Cuando llegué aquí estaba como 'veamos'. Luego lo estaba disfrutando, jugando bien, así que veamos qué pasó, y ya está”, expresó.

Finalmente dijo que si juegas con paciencia, obtendrás resultados. "Creo que todos los deportes en Guatemala sabrán que si entrenas duro, con paciencia, todo lo bueno vendrá”, finalizó Cordón.