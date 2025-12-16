¡Cinco veces! Banda Los Taxistas del Viejo intentaron acabar con la vida de alcalde

-

Los Taxistas del Viejo fueron capturados el pasado 11 de diciembre. Este 16 se desarrolla la audiencia de primera declaración.

En el juzgado noveno penal, a cargo del juez Guillermo Luna, se desarrolla la audiencia de primera declaración en contra de Los Taxistas del Viejo, una peligrosa estructura dedicada al sicariato, tráfico de drogas y robos violentos.

Durante la audiencia, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, está imputando varios hechos a los capturados. En todos los hechos mencionan que eran liderados por Julio Valentín Monroy López, alias El Viejo o El Patrón, quien se encuentra prófugo.

Entre los hechos que les imputa el Ministerio Público está el intento de asesinato en contra de un alcalde, en la audiencia se reveló que la estructura quería asesinar a Rony Galicia Herrera, alcalde de San Pedro Necta Huehuetenango.

De acuerdo con la investigación, los sicarios estuvieron siguiendo al alcalde varios días, en los que estuvo de visita por la ciudad capital, entre octubre y noviembre de este año, de hecho intentaron asesinarlo cinco veces, pero no lo lograron.

Así intentaron matar a alcalde

Según lo detallado en la audiencia, la estructura estuvo vigilando al alcalde por varios días, siempre por órdenes del líder: Julio Valentín Monroy López.

Uno de los días en que intentaron matar al alcalde fue el 21 de octubre pasado, cuando este se encontraba en una reunión en el Congreso de la República. Los sicarios lo tenían vigilado y quería atentar en su contra al salir del Palacio Legislativo, pero se retiraron de zona 1 al notar presencia policial.

"El día 6 de noviembre, a las 22:00 horas se conciertan y se encuentran siguiendo un vehículo color azul, donde está el objetivo, una persona de sexo masculino, le quieren dar muerte, logran establecer que el mismo ingresó al hotel Holiday Inn en la zona 10, acciones que realizan bajo la instrucción de "El Viejo", por razones ajenas a su voluntad no logran el objetivo trazado", leyó el agente fiscal.

Pero ese no fue el único día, pues al día siguiente lo volvieron a intentar.

"El día 7 de noviembre vuelven a intentarlo. Se conciertan varios de ellos, para darle seguimiento a la camioneta que llevan días siguiendo, toda vez que tienen como objeto atentar en contra de la persona que se conduce en ese vehículo, por causas ajenas no logran ejecutar", dijo el agente fiscal en la imputación.

Luego el MP imputó que también intentaron asesinarlo el 17 y 18 de noviembre.

"Por lo que vuelven a intentarlo el 17 de noviembre, siendo aproximadamente las 15:00 horas, ubicados en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala, con el objeto de darle seguimiento a la víctima, por factores externos no logran ejecutarlo. El 18 de noviembre, siendo aproximadamente las 8:30 horas se conciertan y tenían conocimiento que saldrían de un hotel de la zona 1, pero no logran darle muerte", detalló.

Los Taxistas del Viejo intentaron asesinar al alcalde de San Pedro Necta, Rony Galicia Herrera. (Foto: redes sociales)

Además, del intento de asesinato en contra del alcalde de San Pedro Necta, Huehuetenango, Los Taxistas del Viejo también intentaron matar a un maestro en San José Pinula, mientras, le imputarán el asesinato de un vendedor de ceviche también en San José Pinula.

La audiencia continúa en desarrollo.