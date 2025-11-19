Impulsan el diálogo regional sobre remesas e inclusión financiera

-

COREMIF 2025, organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), se posiciona como el espacio clave para analizar el impacto de la digitalización en los servicios financieros de la región.

El Congreso Regional de Remesas, Microfinanzas e Inclusión Financiera, conocido como COREMIF 2025, es un espacio diseñado para analizar cómo evoluciona el acceso a servicios financieros en la región y qué papel juegan las remesas y las microfinanzas en ese proceso.

La actividad es organizada por la Asociación Bancaria de Guatemala y sus centros de formación, que cada año buscan reunir a especialistas y representantes de distintos sectores para profundizar en estos temas formando alianzas entre el ámbito público y privado.

(Imagen: COREMIF)

Los encuentros se realizan de manera presencial como virtual. Con este formato híbrido se pretende que personas de distintos países puedan participar sin dificultad y que el intercambio entre asistentes presenciales y remotos se mantenga fluido durante los foros y discusiones programadas.

La agenda del congreso se centra en examinar cómo la creciente digitalización influye en el envío y uso de remesas, así como en los esfuerzos por ampliar la inclusión financiera. También busca poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan las instituciones que trabajan en microfinanzas y los cambios tecnológicos que están transformando los medios de pago.

(Foto: COREMIF)

Entre las actividades contempladas se encuentran talleres prácticos orientados a comprender herramientas digitales para la inclusión financiera, modelos innovadores para ofrecer microcréditos de forma sostenible y tendencias que están redefiniendo los sistemas de pago.

Además, se desarrollan debates que abordan la situación de la inclusión financiera en América Latina y el rol de los agentes bancarios como un canal para lograr una mejor inclusión financiera.