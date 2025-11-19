¡Campeón! Guatemala gana el primer lugar en el Texas Open Fire Meat Up

-

El equipo guatemalteco Sociedad del Asado alcanzó el primer lugar en el prestigioso Texas Open Fire Meat Up, un festival BBQ internacional realizado en Hondo, Texas, superando a campeones mundiales.

El equipo guatemalteco Sociedad del Asado Guatemala se posicionó en el primer lugar del premio durante la reciente edición del Texas Open Fire Meat Up, festival internacional de parrilla a fuego abierto realizado en Hondo, Texas.

Organizado por el reconocido parrillero Al Frugoni, el evento reunió a más de 27 equipos de distintos países, incluyendo chefs, dueños de restaurantes y pitmasters de reconocimiento internacional.

(Foto: Sociedad del Asado Guatemala)

Además de la competencia central del 8 de noviembre, el festival incluyó talleres, charlas y actividades desde el 6 de noviembre, orientadas al intercambio de técnicas y experiencias entre los participantes. Durante el encuentro, los equipos compartieron alimentos con los asistentes, reforzando la colaboración y el espíritu comunitario del evento.

El equipo guatemalteco estuvo conformado por Enrique Ruiz-Matamoros y Beliza Ruiz-Matamoros, acompañados por parrilleros de México y El Salvador. (Foto: Sociedad del Asado Guatemala)

El equipo guatemalteco estuvo conformado por Enrique Ruiz-Matamoros y Beliza Ruiz-Matamoros, acompañados por parrilleros de México y El Salvador que conocieron en otros festivales internacionales:

Gabriela Osorno de México

Miguel Orellana de El Salvador

Hermes Guardado de El Salvador

El plato ganador. (Foto: Sociedad del Asado Guatemala)

El segundo y tercer lugar correspondieron a Carnivore Carnaval, siete veces campeón mundial en el Memphis in May World Championship BBQ Contest y el equipo alemán @fuegos_del_norte, constituyendo un podio de alto nivel.

(Foto: Sociedad del Asado Guatemala)

El Texas Open Fire Meat Up es considerado un evento de relevancia global en la cocina a leña y brasas, reuniendo a figuras reconocidas del circuito internacional de BBQ y fomentando la colaboración y profesionalización en la disciplina.

(Foto: Sociedad del Asado Guatemala)

Como resultado de este logro, Sociedad del Asado Guatemala ha sido invitada a participar en Memphis in May 2026, considerado uno de los festivales de BBQ más importantes a nivel mundial.

(Foto: Sociedad del Asado Guatemala)

Esta edición será la primera en incluir oficialmente la categoría de Open Fire, marcando un momento destacado para la participación guatemalteca y centroamericana en competencias internacionales de parrilla.