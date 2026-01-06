Corina Machado promete volver a Venezuela "lo antes posible"

-

Machado se pronuncia ante la captura de Nicolás Maduro y promete regresar a Venezuela.

La líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra fuera de Venezuela, afirmó durante una entrevista con Fox News que planea regresar al país "lo antes posible", y lanzó duras críticas contra Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina tras la salida de Nicolás Maduro.

Machado aseguró que Rodríguez es "una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico" en el país, y sostuvo que su figura es "rechazada" por la mayoría de los venezolanos.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, fue criticada por la opositora Corina Machado. (Foto: AFP)

En ese contexto, afirmó que en unas elecciones "libres y justas" la oposición ganaría "con más del 90 % de los votos". Agregó que una eventual "Venezuela libre" podría convertirse en un "centro energético" para América y prometió desmantelar las estructuras criminales que, a su juicio, han perjudicado a la población.

Sin comunicación con Trump

También se refirió a la postura del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha expresado dudas sobre su rol en una transición política, y señaló que no ha conversado con él desde el 10 de octubre de 2025.

No obstante, afirmó que el pueblo venezolano estaría dispuesto a compartir con Trump el Premio Nobel de la Paz que ella posee, al considerar "histórico" su papel en los recientes acontecimientos.

Machado habría recibido ayuda de Estado Unidos para poder llegar a Oslo a recibir su premio Nobel. (Foto: AFP)

Con información de AFP