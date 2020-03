El director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Adhanom advirtió que el coronavirus es un problema que afecta a todo el mundo: "No solo mata gente mayor, un número significativo de jóvenes están muertos por este virus", aseguró en la rueda de prensa diaria que ofrece la organización.

El número de casos globales de esta enfermedad superaron ya la barrera de los 200 mil, mientras que los fallecidos superaron los 8 mil. El 80 por ciento de los casos en la pandemia están concentrados en Europa y el Pacífico Occidental, detalló Tedros.

“Muchos países están afrontando una escalada de la epidemia, se sienten superados, y sabemos las tremendas dificultades que viven y las difíciles medidas que están teniendo que tomar”, aseguró el máximo responsable de la OMS.

El doctor etíope reiteró que nadie debe “asumir que su comunidad o él mismo no se verán afectados”, y sugirió que todos aumenten sus esfuerzos para frenar el avance del coronavirus y conseguir que la pandemia “sea manejable”.

Queda claro que aunque el índice mayor de casos fatales del coronavirus es en pacientes mayores de 62 años, son cada vez son más los decesos entre jóvenes de entre 18 y 40 años, por lo que es importante tomar medidas no solo por el temor de fallecer si no de contagiar a más personas.

Con información de Lavanguradia.com