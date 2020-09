Un mensaje que afirma que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos reconocieron que el nuevo coronavirus no ha sido aislado y que los test PCR pueden fallar, ha sido compartido más de mil veces en redes sociales desde el 1 de septiembre pasado. Sin embargo, los usuarios hicieron una interpretación inexacta de una publicación de los CDC, ya que este virus sí ha sido aislado en laboratorio.

“CDC de EE.UU. Admite que no se aisló el virus y que los test son defectuosos!”, comienzan diciendo las publicaciones en Facebook, acompañadas de unas capturas de pantalla de un documento de los CDC. “La justificación del aislamiento de los asintomáticos y la mascarilla obligatoria no se sostiene más!”, continúan.

El mismo mensaje también circula en Twitter e Instagram.

Las publicaciones viralizadas hacen referencia a este documento publicado por los CDC y actualizado por última vez el 13 de julio pasado. Allí, detallan el funcionamiento de los test de reacción en cadena de polimerasa (PCR) y dan instrucciones para su aplicación.

Aunque el texto trate los temas citados en redes, no siempre se interpretó la información de forma correcta.

“No se aisló el virus”. Falso

“CDC dice que el virus no se aisló”, sostiene la publicación viral al presentar como evidencia la siguiente cita del organismo estadounidense: “Dado que actualmente no se dispone del aislamiento del virus cuantificado”.

Christian Castro, bioquímico de la agrupación de divulgación Chilecientífico, advirtió que hablar de “cuantificados” significa que “no determinaron, para esa fecha, la concentración exacta del virus aislado”.

De su lado, la viróloga Vivian Luchsinger, académica de la Universidad de Chile, también indicó que el documento asegura que no hay cuantificación viral “con la cual comparar las cargas virales”.

El nuevo coronavirus sí fue aislado en laboratorios y su código genético fue publicado en enero pasado por el Centro Clínico de Salud Pública y Escuela de Salud Pública de Shanghái en GenBank, una base de datos para secuencias de nucleótidos.

Castro indicó que incluso los CDC de Estados Unidos se refirieron al aislamiento del virus en este artículo de mayo pasado.

En enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una guía con orientaciones provisionales sobre el covid-19, informando que el nuevo coronavirus fue identificado gracias a “la aplicación de técnicas de secuenciación de nueva generación (NGS) de virus cultivados o directamente de muestras recibidas de diversos pacientes con neumonía”.

Por otro lado, en este estudio clínico publicado en The New England Journal of Medicine el 20 de febrero pasado, indica que se utilizaron células epiteliales humanas “para aislar un nuevo coronavirus, llamado 2019-nCoV”.

Particularmente, tomaron muestras de pacientes que desarrollaron neumonía en diciembre de 2019 por causas desconocidas en ese entonces, en Wuhan.

Asimismo, en este estudio publicado en la revista científica Nature, sus autores se refieren al origen del nuevo coronavirus.

“No es cierto que nunca se haya aislado” sentenció la viróloga Luchsinger. “No es fácil aislarlo porque se requiere una infraestructura especial. Como es un virus de alto riesgo, se requiere un laboratorio con bioseguridad nivel 3. Eso significa que se necesitan cámaras de bioseguridad especial, con filtros, etc. Es una infraestructura cara, que pocos laboratorios tienen”, añadió.

“Los tests son defectuosos”. Engañoso

Para sostener esta afirmación, el contenido viral toma dos citas del documento de los CDC, pero no las interpreta correctamente.

“Esta prueba no puede descartar enfermedades causadas por otros patógenos bacterianos o virales”, sostiene el organismo.

Los test PCR para diagnóstico de Covid-19 detectan específicamente el genoma del nuevo coronavirus. A través de un hisopo que se introduce por la nariz o se humedece con un escupitajo del paciente se toma una muestra de ADN que luego es sometida a una reacción química llamada “reacción en cadena de la polimerasa”.

“Si tú haces el PCR para el Covid-19, solo te va a decir si el Covid-19 está o no en la muestra. Si tiene otra infección, no lo mostrará esta técnica”, explicó Luchsinger, añadiendo que este mecanismo aplica para cualquier otro PCR diseñado para otro virus o patógeno en particular.

La misma publicación de los CDC lo aclara al inicio del documento: “Los resultados positivos son indicativos de infección activa con 2019-nCoV, pero no descarta infección bacteriana o coinfección con otros virus”.

2/ “La detección de ARN viral puede no indicar la presencia de virus infecciosos (es decir de que el virus esté activo, NDLR) o que el 2019-nCoV sea el agente causante de los síntomas clínicos”, señalan los CDC en el documento.

Al respecto, Luchsinger dijo que efectivamente el test no muestra si el virus se mantiene activo en el organismo, sino que solo confirma su presencia:

“La técnica PCR no está buscando virus infectivos, sino la presencia del virus. Hay otras técnicas que buscan virus infectivos. La PCR es para detectar el genoma, y no indica que el virus esté replicándose y que esté infectivo”.

La viróloga aseguró que ninguna técnica es perfecta y que el test PCR para el nuevo coronavirus tampoco lo era en un inicio: “Se ha ido mejorando porque se ha ido conociendo mejor la secuencia del virus. Hay muestras que podrían no ser detectadas si es que han cambiado mucho respecto al virus con que se diseñó la muestra”, explicó.

El bioquímico también indicó a la AFP que no existe un test totalmente efectivo o sensible: “En la práctica clínica, los PCR han reportado una sensibilidad en torno al 80%”.

Por ejemplo, el test PCR puede dar resultados de falsos negativos en algunos casos. Es decir, no indicar la presencia del virus en alguien que en realidad sí lo tiene. “Eso puede ocurrir porque la técnica no está bien aplicada, [o] porque hay muy poca cantidad de virus”, añadió Luchsinger.

En conclusión, los CDC de Estados Unidos no han asegurado que el nuevo coronavirus no fue aislado, si no que no se ha cuantificado. Por otro lado, sí indican que los test PCR, que no son infalibles, sólo detectan el virus para el cual fue diseñado.

*Esta verificación fue realizada con base en la información científica y oficial sobre el nuevo coronavirus disponible a la fecha de esta publicación.

