Así será el Plan Maestro de Movilidad para enfrentar crisis vial en Guatemala

-

El Foro "Movilidad y Desarrollo Urbano" abordó el crítico problema del tráfico en el Área Metropolitana de Guatemala, calificado como una urgencia nacional por el alcalde Ricardo Quiñónez.

TE PUEDE INTERESAR: Autoridades emiten recomendaciones ante temporada alta en Aeropuerto La Aurora

Este lunes 24 de noviembre, se realizó el Foro Movilidad y Desarrollo Urbano. Evento que reunió a autoridades, académicos y expertos para debatir sobre el futuro de la movilidad en el país y los efectos del tránsito en las áreas urbanas.

Plan Maestro Movilidad del Área Metropolitana de Guatemala (AMG) pic.twitter.com/KoTn9PYr1p — FUNDESA (@FUNDESA) November 24, 2025

Durante la actividad, se presentó el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana de Guatemala (AMG), que contempla la construcción de tres circunvalaciones con 123 kilómetros de longitud y cinco desvíos de 46 kilómetros, como parte de un esfuerzo integral para mejorar la infraestructura vial.

(Imagen: FUNDESA)

Además, Rodolfo Mendoza, director de Diestragt, expuso sobre los factores multicausales que afectan la movilidad urbana, mientras que Luis Diego Dávila, investigador de la Universidad del Istmo, presentó el Observatorio para las Ciudades, un proyecto capaz de producir y analizar datos confiables, generar indicadores urbanos comparables y fortalecer la toma de decisiones públicas.

Medir para transformar pic.twitter.com/rS6CFlZMQK — FUNDESA (@FUNDESA) November 24, 2025

Asimismo, el rector de la Universidad del Istmo, Francisco Mejía, destacó que el Observatorio busca ofrecer evidencia sólida para comprender mejor la realidad urbana y respaldar decisiones que impacten directamente en la calidad de vida de los guatemaltecos.

Durante el foro, los participantes identificaron las principales causas del incremento del tráfico vehicular en el país:

Mala planificación

Gestión municipal

Desarrollo inmobiliario

Ausencia de gobernanza

El panel de discusión contó con la participación de Lisardo A. Bolaños (Guatemala NoSeDetiene), Manfredo Corado (diseño urbano y movilidad), Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado ( Dirección de Proyectos Viales Prioritarios), Héctor Flores (Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito) y Kevyn Valencia (ANADIE).

(Foto: FUNDESA)

Por su parte el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, resaltó que la movilidad se ha convertido en una emergencia nacional.

"Estamos aquí para afirmar, con serenidad y con certeza, que la movilidad llegó a un punto que exige trabajar juntos, unir esfuerzos, porque el tráfico se ha convertido en una urgencia nacional" expresó Quiñonez.

(Foto: FUNDESA)

Por otro lado el Plan Maestro de Movilidad de KOIKA se presentó como una hoja de ruta técnica para ordenar, integrar y redistribuir los flujos viales, articulando rutas nacionales, departamentales y metropolitanas.

Las autoridades coincidieron en que, para lograr cambios significativos, es imprescindible que municipalidades, gobierno central, academia y sector privado trabajen de manera coordinada hacia un objetivo común, construir un sistema de movilidad eficiente que beneficie a toda Guatemala.

‍♀️Movilidad y Desarrollo Urbano en Guatemala #MovilidadGT #DesarrolloUrbano pic.twitter.com/QWHv5IQ85j — FUNDESA (@FUNDESA) November 24, 2025

El plan enfatizó que debido al rápido crecimiento urbano y la saturación de corredores viales como la CA1 y la CA9, que conectan la capital con el resto del país se necesita modernizar carreteras, intervenir corredores de ingreso y salida al área metropolitana y tratar la movilidad como un problema de escala nacional.

El Foro Movilidad y Desarrollo Urbano, fue organizado por el Observatorio para las Ciudades en colaboración con la Universidad del Istmo, la Municipalidad de Guatemala y con el apoyo de FUNDESA, COINCIDE, la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, la iniciativa Guatemala NoSeDetiene y ANADIEGuatemala.