¿Se correrá el asueto del 1 de noviembre?

El 1 de noviembre será el próximo asueto que los guatemaltecos podrán disfrutar, pero ¿se correrá el descanso?
OTRAS NOTICIAS: En esta fecha caerá la Semana Santa del 2026
El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos Los Santos, y hay asueto oficial en todo el país.
Este 2025, la fecha cae sábado, por lo que muchos se preguntan si se correrá a viernes el descanso.
Sin embargo, el asueto no se correrá, por lo que trabajadores y estudiantes gozarán del descanso ese mismo sábado.
¿Qué pasa si debes trabajar ese día?
En caso de laborar ese día, corresponde a un asueto con goce de sueldo, según lo establecido en el Código de Trabajo.
"Se puede trabajar durante días de asueto o de descanso semanal, pero en estos supuestos el trabajador tiene derecho a que, sin perjuicio del salario que por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como trabajo extraordinario", indica el artículo 128.