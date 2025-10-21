Versión Impresa
¿Se correrá el asueto del 1 de noviembre?

  • Por Jessica González
21 de octubre de 2025, 10:33
Este año, el asueto cae sábado. (Foto: Shutterstock)

El 1 de noviembre será el próximo asueto que los guatemaltecos podrán disfrutar, pero ¿se correrá el descanso?

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos Los Santos, y hay asueto oficial en todo el país.

Este 2025, la fecha cae sábado, por lo que muchos se preguntan si se correrá a viernes el descanso.

Sin embargo, el asueto no se correrá, por lo que trabajadores y estudiantes gozarán del descanso ese mismo sábado.

Muchos guatemaltecos aprovechan para ir a Sumpango. (Foto: archivo/Soy502)
¿Qué pasa si debes trabajar ese día?

En caso de laborar ese día, corresponde a un asueto con goce de sueldo, según lo establecido en el Código de Trabajo.

"Se puede trabajar durante días de asueto o de descanso semanal, pero en estos supuestos el trabajador tiene derecho a que, sin perjuicio del salario que por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado, computándosele como trabajo extraordinario", indica el artículo 128.

