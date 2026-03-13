Cortejos procesionales que saldrán este fin de semana en la Ciudad de Guatemala

Seis actividades religiosas se desarrollarán el sábado 14 y domingo 15 de marzo.
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El sábado los recorridos iniciarán desde las 14:00 horas:
- Procesión Infantil del Santuario del Señor San José, desde la 5 Calle y 13 Avenida, zona 1,
- Procesión Infantil de las réplicas de Jesús Nazareno Justo Juez y Nuestra Señora de los Dolores, de la Rectoría San Miguel Capuchinas, que se ubica en la 10a. calle y 10a, avenida, de la zona zona 1
- Procesión Jornada de la Reconciliación, de la Rectoría Santa Teresa, desde 9 Avenida entre 4a. y 3a. calle A, de la zona 1, saldrá a las 16:00 y su retorno será a las 21:00 horas
- Procesión de Jesús Nazareno de la Bondad de la Parroquia Santa María Magdalena, saldrá desde la 14a. avenida 19-27, zona 1, recorrerá desde las 19:00 a 21:00 horas.
Para el domingo 15 de marzo, siendo el Cuarto Domingo de Cuaresma, las actividades iniciarán desde horas de la mañana con:
- Procesión de Jesús Nazareno Redentor del Mundo y Santísima Virgen Madre del Redentor, de la Parroquia Santísima Trinidad, Barrio El Gallito, ubicada en la 5a. avenida y 14 Calle, zona 3, recorrerá desde las 8:00 a 23:00 horas
- Vía Crucis del Jesús Nazareno de la Guardia de Honor, de la Cuasi-Parroquia Personal Castrense San Miguel Arcángel, ubicada en la 1a. Calle y 2a. Avenida, zona 10 de 8:00 a 22:30 horas
- Procesión Infantil de Jesús Nazareno Parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección, de 3 Avenida y 3 Calle, zona 1 a las 8:30 a 13:30 horas.
- Procesión de Jesús Nazareno Justo Juez y Nuestra Señora de los Dolores, de la Rectoría San Miguel Capuchinas, sale desde las 9:00 a 12:00 horas, de la 10a. Calle y 10a. avenida, zona 1.
- Procesión de Jesús Nazareno del Dulce Nombre, de la Parroquia Rectoral de San Sebastián, sale de la 6a. avenida entre 2a. y 3a. calle, zona 1, tendrá su cortejo desde las 18:30 a 21:30 horas.
La Municipalidad de Guatemala informó que varias líneas del Transmetro se verán afectadas mientras se desarrollan los distintos cortejos procesionales en los días descritos.