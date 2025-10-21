Versión Impresa
Vota por cortometraje de guatemalteco que compite en festival

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
21 de octubre de 2025, 12:24
"Año Cero" muestra un mundo donde el licor se convierte en lo más valioso. (Foto: Captura/YouTube)

Sebastián del Valle busca apoyo para su proyecto Año cero.

Un joven guatemalteco con residencia en Madrid ha publicado un video con el que ha sido seleccionado para competir en el Festival de Cortometraje Rueda con Rueda y necesita tu ayuda.

Sebastián del Valle escribió y dirigió la historia. (Foto: Captura/YouTube)
Sebastián Alejandro del Valle Ralon es el guionista y director de Año cero, un metraje en el que cuenta la historia de un mundo caótico en el que "el licor vale más que la vida misma".

La trama sigue a Gael, un hombre que debe pelear por proteger una botella de vino y así tener un último brindis con el recuerdo de su amada.

Apóyalo con visualizaciones y likes en YouTube. (Foto: Captura/YouTube)
Sebastián estudió un máster en producción, dirección de cine y series de TV en la Universidad de Artes TAI, Rey Juan Carlos. Ganar en el evento contribuirá a la visualización del talento nacional en territorio internacional.

Apóyalo

Los videos con más visualizaciones y likes en YouTube pasarán como finalistas. El video ya está disponible y los votos se cierran el 23 de octubre.

