Cosecha dorada para Guatemala en los Juegos Bolivarianos

-

La selección de bádminton de Guatemala se impuso al anfitrión Perú en una final muy reñida para colgarse la medalla de oro en la modalidad por equipos de los Juegos Bolivarianos Lima-Ayachucho 2025.

MÁS DEPORTES: Copa Centroamericana, un torneo joven que Xelajú quiere ganar

Los guatemaltecos tuvieron que remontar para quedarse con la victoria 3 juegos contra 2. Christopher Martínez y Diana Corleto abrieron con triunfo en el duelo mixto, pero Yeison Del Cid cayó en el juego individual masculino.

¡IMPARABLE EN LA PISCINA! Erick Gordillo ‍♂️ volvió a mostrar su dominio en la piscina bolivariana y se quedó con la medalla de ORO en los 400m combinados.



Además, impuso nuevo récord bolivariano con 4:18.46 minutos. ¡Bravo, Erick! #GuatemalaEnAyacuchoLima2025… pic.twitter.com/i8g66c0ua0 — C O G (@COGuatemalteco) November 24, 2025

Perú se fue arriba 2-1 con la victoria individual femenina de Inés Castillo sobre Nikté Sotomayor. Al igual que en la semifinal, la definición recayó en los doblistas, quienes lograron remontar el marcador.

Christopher Martínez y Jonathan Solís vencieron en tres sets a la pareja peruana y en el match final, las retaltecas Diana Corleto y Nikté Sotomayor vencieron 21-11 y 21-18 para que el metal dorado fuera para Guatemala.

¡GRACIAS EQUIPO! Santiago Romero, Carlos Padilla y Diego Bermúdez formaron un equipo dorado en el skeet de Juegos Bolivarianos. Su esfuerzo en conjunto los llevó al oro. #GuatemalaEnAyacuchoLima2025 #PasiónPorGuatemala pic.twitter.com/xdSZyWS3o6 — C O G (@COGuatemalteco) November 24, 2025

La jornada también vio la consagración del equipo masculino de skeet, integrado por Diego Bermúdez, con 117 platos derribados; Carlos Padilla (119) y Santiago Romero (115) para sumar 351 platos y subir a lo más alto del podio.

Además, Erick Gordillo volvió a mostrar su dominio en la piscina bolivariana y se quedó con la medalla de oro en los 400 metros combinados con récord bolivariano de 4:18.46 minutos.