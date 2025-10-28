Costa Rica expresa respaldo al Gobierno de Bernardo Arévalo en Guatemala

-

El país centroamericano considera que hay un "intento de golpe de estado" en el país.

El Gobierno de Costa Rica, a través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República, expresó su "firme respaldo" al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo y a su "valiente pueblo".

De acuerdo con el comunicado, Guatemala enfrenta un "claro intento de golpe de estado por parte de algunos sectores y elementos dentro del Poder Judicial".

La administración costarricense enfatizó que "ninguna institución está por encima de la voluntad soberana del pueblo expresada a través del sufragio sagrado".

Comunicado de la Presidencia de la República de Costa Rica

• En apoyo a la democracia en Guatemala. pic.twitter.com/zgHkxAraMv — Cancillería Costa Rica (@CRcancilleria) October 28, 2025

Asimismo, señaló que "no es aceptable que grupos de interés y anti democráticos instrumentalicen a la institucionalidad y a tribunales de justicia "law fare" —guerra legal— para mancillar la democracia".

Finalmente, Costa Rica hizo un llamado al pueblo guatemalteco, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional para que, de manera conjunta, defiendan "los principios democráticos, la independencia de poderes y el respeto a los resultados electorales".

El pronunciamiento fue difundido desde Casa Presidencial en San José, Costa Rica.

Denuncian intento de golpe de estado

El gobierno de Bernardo Arévalo ha acusado al Ministerio Público (MP), liderado por Consuelo Porras, y al juez Fredy Orellana, de orquestar una "guerra legal" y un "intento de golpe de Estado" para anular los resultados electorales que lo llevaron a la presidencia.

Las acciones del MP comenzaron tras las elecciones de 2023, buscando la cancelación del partido Movimiento Semilla. Analistas han señalado que estos son obstáculos centrales que buscan frustrar el mandato popular y afectar la alternancia del poder en el país.

Previamente al comunicado costarricense, la comunidad internacional, incluyendo la OEA y EE.UU., ya había manifestado preocupación y condena por las acciones del sector judicial contra el orden constitucional. Arévalo mismo expuso la situación ante la OEA.