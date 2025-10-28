¿Cuáles son los escenarios ante la crisis política actual del Gobierno?

-

Analistas consultados tras la cadena nacional del presidente Bernardo Arévalo delinean los complejos escenarios políticos futuros para Guatemala. Constituyentes como Aquiles Faillace y Roberto Alejos analizan que, mientras a la Fiscal General le restan siete meses, el Gobierno de Arévalo enfrenta una debilidad que podría impedirle influir en la crucial renovación del sistema 2026 (TSE, CC, CSJ).

A partir de la cadena nacional emitida por el presidente Bernardo Arévalo el domingo 26 de octubre, analistas consultados describen los escenarios para los próximos meses y en este meollo, cabe recordar que a la fiscal general le restan siete meses en el Ministerio Público (MP) y al mandatario, dos años y dos meses en el poder.

Para el constituyente, Aquiles Faillace, se debe empezar "por lo que no va a pasar", y adelantó que si la actual administración gubernamental se mantiene, no tendrá capacidad de influencia el próximo año, ya que 2026 es clave para la renovación del sistema.

"Es la primera elección en toda la época democrática y la última hasta dentro de 60 años, en donde el sistema se renueva en un 100% en cuestión de tres meses", indicó.

En cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo criticó a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Fredy Orellana. (Foto: Gobierno de Guatemala/Soy502)

Para 2026 están previstas las elecciones de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte de Constitucionalidad (CC), Fiscal General, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Superintendente de Bancos y Banco de Guatemala, Contralor General y presidente de la Corte Suprema de Justicia.

"Si el Gobierno se queda, está tan débil que no podrá influencias estas decisiones", sentenció Faillace.

"Surrealismo mágico"

Una opción, según Faillace, es que ocurra un escenario de transición con un gobierno fuerte que pueda ejercer influencia el próximo año. "Lo he llamado por mucho tiempo, el momento 1993", dijo, en alusión al "Serranazo".

Agregó que si bien es un escenario político, existe un deterioro a un punto en que la situación se torna irreversible, por lo tanto, no ve una salida legal. "Estamos viviendo un surrealismo mágico ahora porque este escenario actual no es jurídicamente posible, pero lo vivimos", puntualizó.

"Estamos viviendo en el momento en que un juez no puede decidir, pero sí lo hará, un tema político-electoral", destacó.

"Es absurdo"

Otro constituyente, Roberto Alejos Cámbara, explicó que no ve muchos escenarios, porque considera que la CC, por la persona que la preside, jugará que el papel le corresponde.

Refirió que cancelar un partido, conllevaría hacerlo con las elecciones y, por lo tanto, también la toma de posesión de los diputados. "Es realmente absurdo", manifestó.

Aunado a lo anterior, describió que con esa situación, también habría que entender que el Congreso hubiera sido integrado de otra manera, a manera de ejemplo, y eso significaría que todas las leyes aprobadas durante ese tiempo, no lo serían.

"Los constituyentes fueron muy claros de que no puede haber ningún proceso contra partido político alguno durante el tiempo de la convocatoria a elecciones hasta el día del resultado", dijo Alejos en relación con la decisión del juez Fredy Orellana al cancelar al Movimiento Semilla, mismo que llevó a Arévalo a la presidencia.

Argumentó que hay una decisión política - mediática que "pretende mantener viva la narrativa de que el Presidente de la República ganó con fraude electoral", pero aseveró que eso no pudo comprobarse porque, simplemente, no lo hubo y el sistema no lo permite.

"El presidente Arévalo no resultó lo que ellos creían que sería: un presidente de izquierda, confrontativo, que tomaría medidas típicas de los extremistas, pero todo lo contrario, es más del centro, de mucho diálogo y respeto a la ley", afirmó.

Para concluir, dijo que es la primera vez que el presidente se dirige en un "tono duro" contra alguien, algo que asegura no lo hizo ni con el fiscal Rafael Curruchiche. También aseguró que Arévalo no se ha comportado como otros antecesores "que meten sus manos en el Organismo Legislativo, en el Judicial", motivo por el cual cree que tratan de debilitarlo.