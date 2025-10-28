Diputados se muestran divididos por la crisis política del Organismo Ejecutivo

-

El Congreso de la República se encuentra dividido ante la crisis política generada por las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo y la resolución del juez Fredy Orellana, quien ordenó desconocer al Movimiento Semilla. Mientras el oficialismo presiona por la destitución del juez Orellana mediante una denuncia penal presentada ante la CSJ (Corte Suprema de Justicia) por extralimitación de funciones, la directiva del Congreso y otros legisladores aseguran una defensa absoluta de la democracia y del resultado electoral de 2023, exigiendo el respeto al debido proceso y a la institucionalidad del país.

Las reacciones en el Congreso de la República por la crisis política que vive el Organismo Ejecutivo derivado de la decisión que emitió el juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, y las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo han provocado diversas reacciones entre los legisladores.

El presidente de ese organismo del Estado, Nery Ramos, señaló que se debe respetar el resultado electoral que ya fue ratificado por las autoridades en la materia, asimismo, otros legisladores llaman a estar atentos a defender la democracia.

Mientras tanto, la parte oficialista pide que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) destituya al juez por considerar que habría cometió delitos al emitir una resolución donde ordena que se desconozca al partido Movimiento Semilla, pero otros congresistas señalan que se tiene que ser respetuosos del debido proceso y las investigaciones que hace el Ministerio Público (MP).

El juez Fredy Orellana giró oficios con los cuales busca que el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral desconozca a los funcionarios electos por el partido Movimiento Semilla. (Foto: Archivo / Soy502)

El presidente del Organismo Legislativo, Nery Ramos, afirmó que "el Congreso, y principalmente la décima legislatura, ha demostrado un compromiso absoluto e inalterable en la defensa de la democracia".

Aseguró que eso "se respeta las decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), quien validó en su momento las elecciones y llevó a cabo la adjudicación de los cargos correspondientes".

Ramos destacó que en ese mismo sentido se ha pronunciado ya la Corte de Constitucionalidad (CC) que en su momento emitió una resolución donde se mencionaba que se debía respetar el proceso electoral.

"Este Congreso, como un organismo que siempre se ha pronunciado y se ha manifestado en defensa de la democracia, ha acatado estrictamente cada una de sus resoluciones", afirmó el presidente.

Sonia Gutiérrez Raguay, del bloque Winaq, consideró que es "delicado" y "preocupante" lo que el pasado domingo declaró el presidente Arévalo en cadena nacional.

"No es cualquier cosa lo que se ha comunicado, incluso acá —en el Congreso— también hemos sufrido de ciertos intentos en esa materia y creo que no debemos socavar nuestra democracia", afirmó la parlamentaria.

El Congreso recibió un oficio por parte del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal. (Foto: Archivo / Soy52)

La diputa hizo un llamado a "cerrar filas" ante cualquier intento de socavar la democracia del país y reiteró que se debe respetar lo que la ciudadanía manifestó en las últimas elecciones generales.

"La democracia aún es incipiente en nuestro país, la tenemos que seguir defendiendo y su institucionalidad, cuál sea el nivel de vulnerabilidad, la tenemos que defender. Hay que estar muy atentos", dijo Gutiérrez.

Piden destitución

Diputados oficialistas anunciaron que presentaron una denuncia penal contra el juez Fredy Orellana por considerar que cometió delitos penales al extralimitarse en sus funciones.

Raúl Barrera, congresista electo por el boque Movimiento Semilla, indicó que esperan que la CSJ atienda el llamado del Presidente de comenzar un procedimiento disciplinario y la destitución del juez por su actuación instigadora.

"Se ha atrevido a emitir resoluciones que insinúan desconocer una orden de la CC. Este juez debe ser destituido y debe ser destituido dentro del marco de la ley, siguiéndose un procedimiento que involucra a la Junta de Disciplina Judicial y a la CSJ", afirmó el legislador.

El legislador hizo énfasis en que "las adjudicaciones decretadas por el TSE con ocasión de los resultados de las jornadas electorales del 25 de junio y el 20 de agosto del año 2023 son inalterables", afirmó Barrera.

Diputados oficialistas denunciaron al juez Fredy Orellana debido a que consideran que se extralimitó en sus funciones. (Foto: Archivo / Soy502)

Agregó que a su criterio "invadir la jurisdicción del TSE constituye formalmente abuso de autoridad" y destacó que "el Código Penal destina un artículo específico a la comisión de actos ilegales con propósito electoral" por lo que esperan el accionar de la CSJ.

Hay que respetar el debido proceso

El diputado independiente, Boris España, destacó que la responsabilidad del presidente es ser el representante de la unidad nacional y en ese marco debe ser respetuoso de las peticiones que hacen los jueces.

"Se debe ser respetuosos del debido proceso de las investigaciones que hace el MP y todos los ciudadanos independientemente del cargo que se tenga tenemos la oportunidad de aportar las pruebas necesarias para el desvanecimiento de lo cual se nos está investigando, acusando porque no hemos sido vencidos en juicio", afirmó el congresista.

España afirmó que lo que se necesita en este momento es "madurez política" y reiteró que "el presidente tiene que hacer un llamado a la unidad nacional independientemente del partido" y tendrá la oportunidad de defenderse en las instancias correspondientes que están "arriba de un juez".

El congresista opinó que hablar de repetir las elecciones en este momento que ya pasaron dos años de las mismas es "muy complicado" aunque señaló que pudiera ser que se utilice "como un distractor".