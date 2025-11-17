¿Qué necesitan? Costa Rica, Honduras, Curazao y Jamaica se juegan la vida

-

La última jornada de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf se disputará este martes y promete ser una de las noches más intensas y emocionantes del año futbolístico en la región. Con los boletos directos aún en juego y la lucha por los repechajes al rojo vivo, los reflectores estarán puestos especialmente en los Grupos B y C, donde cuatro selecciones se juegan su futuro en 90 minutos.

En el C, Costa Rica y Honduras protagonizarán uno de los partidos más dramáticos de la jornada. El duelo, catalogado como crucial, definirá quién avanza directamente a la Copa del Mundo del 2026 y quién deberá esperar el milagro o conformarse con pelear un repechaje.

Los ticos llegan obligados a ganar. Un triunfo ante Honduras es la única vía para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas, mismo caso para los catrachos, que no pueden dejar de sumar si quieren soñar con United 2026.

Además, los ticos dependen de otro resultado: que Nicaragua derrote a Haití. Solo con ambos escenarios cumplidos podrán asegurar el boleto directo. En caso contrario, el camino se complicará y el repechaje sería la única alternativa.

Hola, San José



#LaH ya está en tierras costarricenses, lista para 90 minutos de batalla. ⚽️#LaHSomosTodos #UnidosHastaElFinal pic.twitter.com/TXxfjur9GN — Federación de Fútbol de Honduras (FFH) (@FFH_Honduras) November 16, 2025

Cara a cara

En el B también se vivirá una auténtica final. Curazao visita a Jamaica y ambos combinados llegan sabiendo que solo uno logrará el pase directo a la Copa del Mundo. El escenario es claro: quien gane clasificará de manera inmediata.

El que pierda deberá prepararse para disputar el repechaje. En caso de empate, Curazao mantendría su posición de privilegio y obtendría su primer boleto mundialista en la historia.