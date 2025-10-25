Sebastián Calderón gana la segunda etapa de la Vuelta, que tuvo cambio en la general

Costa Rica se adjudica la segunda etapa de la Vuelta, que tuvo su meta en Jalapa.
El joven costarricense Sebastián Calderón, del equipo 7C Economy, fue el primero en cruzar la línea de meta ubicada en El Corcovado, Jalapa, que le permitió quedarse con la segunda etapa de la edición 64 de la Vuelta a Guatemala, en una dura y atípica, pero colorida llegada que entregó varias emociones, incluido un cambio en el liderato general, que ahora le pertenece a Cristian Muñoz, del NU Colombia.
Después de la salida en Gualán, Zacapa, varios pedalistas buscaron la fuga, aunque no fue hasta un poco antes de El Rancho, que un grupo de 11 pedalistas consiguieron separarse del pelotón multicolor, no solo para buscar los premios intermedios, sino para buscar ganar, aunque aumentó considerablemente producto del ascenso previo a la llegada, en donde el chico Calderón, de 22 años, aprovechó para atacar y festejar el quedarse con el triunfo.
Además de enfrentarse al calor típico del oriente del país, los ciclistas ya tuvieron una que otra prueba contra la montaña, en algunos ascensos que obligaron a todos a realizar un esfuerzo importante para poder mantener el paso.
La tercera etapa de la Vuelta llevará a los pedalistas desde Monjas, Jalapa, hasta la línea de meta ubicada en Fraijanes, Guatemala, para completar un total de 126 kilómetros, que tendrá 3 metas volantes y 8 premios de montaña.