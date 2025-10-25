¡Regreso Épico! Azulejos arrollan a Dodgers en Juego 1 de la Serie Mundial

-

Descubre cómo los Azulejos de Toronto aplastaron 11-4 a los Dodgers en el Juego 1 de la Serie Mundial. El Grand Slam de Addison Barger y el histórico jonrón de Alejandro Kirk impulsaron el regreso de Toronto tras 32 años.

Con un Grand Slam de Addison Barger, los Azulejos de Toronto arrollaron este viernes a los Dodgers de Los Angeles por 11-4, en su regreso a una Serie Mundial tras 32 años de ausencia.

Game 1 goes to Toronto #WorldSeries pic.twitter.com/klWO8YLOTK — MLB (@MLB) October 25, 2025

Los Azulejos comenzaron 2x0 abajo ante los vigentes campeones de las Grandes Ligas, que venían arrasando en estos playoffs, pero dieron vuelta al marcador con una explosiva sexta entrada de nueve carreras.

Barger y el mexicano Alejandro Kirk conectaron jonrones de cuatro y dos carreras para que el equipo canadiense se adelante 1-0 en esta serie al mejor de siete partidos.

El batazo de Kirk, que empujó un total de tres anotaciones, fue el primer jonrón de un pelotero nacido en México en una Serie Mundial.

ADDISON BARGER

PINCH-HIT

GRAND SLAM#WORLDSERIES pic.twitter.com/REg58MNosp — MLB (@MLB) October 25, 2025

El segundo asalto de la serie se disputará este sábado de nuevo en el Rogers Centre de Toronto (6:00 p. m. de Guatemala/Espn).

Shohei Ohtani, la superestrella de los angelinos, se anotó también el primer cuadrangular de su carrera en una Serie Mundial, en una noche en que su poderoso equipo recibió un claro mensaje de desafío de los canadienses.