¡Atención! La ruta entre San Juan del Obispo y Santa María de Jesús sigue inestable

La ruta que conecta San Juan del Obispo y Santa María de Jesús en el departamento de Sacatepéquez, continúa inestable de los taludes luego de la secuencia sísmica de julio.

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) indicó que dicha carretera sigue siendo de alta vulnerabilidad.

Por lo tanto, Covial se encuentra trabajando en las gestiones de los estudios técnicos del área afectada.

Esta dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) reitera la alerta a los usuarios para que tomen precauciones.

Las autoridades solicitan seguir las indicaciones y respetar las restricciones establecidas junto a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez y la Municipalidad de Santa María de Jesús.

Covial informó que se trabaja en los estudios técnicos del lugar. (Foto: Covial)