Así se sienten los sancarlistas al volver a Usac tras año y medio de ausencia

Cientos de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) acudieron al primer día de vacunación en las instalaciones del campus central.

Desde muy temprano, varios alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia llegaron desde las 5:00 de la mañana en busca de obtener la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

En el rostro de muchos de ellos se notaba las ansias por iniciar la inmunización, así como la esperanza de volver a clases y otros por conocer por primera vez esta casa de estudios al ser su primer año inscritos en la Usac.

La primera en llegar fue Karla Aguirre, que desde las 5:00 de la mañana llegó para esperar en las afueras del Polideportivo de la Usac las indicaciones para ingresar al centro de vacunación.

“Yo esperaba la vacuna para tener las clases presenciales, es la primera vez que regreso a la Universidad desde que se cerró en marzo del año pasado y ahora la vuelvo a ver. Es muy emocionante y triste a la vez, porque hace mucho que no venía y extrañaba estar acá”, destacó la joven.

Karla Aguirre fue la primera en ingresar al centro de vacunación que habilitó la Usac este 2 de agosto. (Fredy Hernández/Soy502)

Aguirre espera que todos los estudiantes puedan acercarse a los centros de vacunación y obtener la primera dosis y protegerse del Covid-19.

Conociendo la Usac

Uno de los relatos más emotivos fue el de Kevin López, un joven que conoce por primera vez las instalaciones del campus central, pues inició sus estudios superiores de manera virtual en 2021.

“Es un poco extraño haber empezado a estudiar desde casa, yo no conocía acá, muchos nos hemos perdido la oportunidad de estar en laboratorios presenciales, aparte la socialización con otros compañeros ha sido poca”, explica.

El estudiante tiene la esperanza que con este proceso, la comunidad estudiantil pueda volver pronto a las aulas.

Kevin López (de negro) y sus compañeros se encontraron en la Usac y estaban emocionados por recibir la vacuna. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

“A muchos me ha tocado conocerlos virtualmente por no poder venir a clases. Yo no esperaba empezar la Universidad de esta manera, espero que pronto podamos conocernos todos personalmente en clases”, añadió.

Emocionado

Alejandro Morales también dice sentirse muy ansioso por obtener la vacuna y volver a clases pronto.

“Estaba ansioso, desde hace mucho tiempo quería tener la vacuna. El proceso ha sido bueno, a pesar de la gran cantidad de personas. Es la primera vez que regreso a la universidad después que se cerró el año pasado”, resaltó.

Alejandro Morales no ocultó su emoción por obtener la vacuna, la cual esperaba desde hace mucho tiempo. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Los entrevistados coinciden en invitar a todos los estudiantes del área metropolitana que acudan a los centros de vacunación que habilitó la Usac, tanto en el campus central como en el Centro Universitario Metropolitano (CUM).

De acuerdo al calendario emitido por la Universidad de San Carlos, cada unidad académica tendrá días específicos para acudir a vacunarse.

El rector en funciones, Pablo Oliva, resaltó que se espera vacunar diariamente un aproximado de 3,000 sancarlistas diarios, de los más de 70,000 inscritos en esa casa de estudios, solo en el área metropolitana.