¡Se declaran culpables! Los coyotes guatemaltecos acusados por la muerte de una joven

Cuatro coyotes guatemaltecos que se declararon culpables de tráfico de personas en Estados Unidos admitieron dirigir un viaje en el cual murió una joven en mayo de 2021.

La muerte de Marta Ana Raymundo Corio, una joven originaria de Nebaj, Quiché, quien intentaba reunirse con su papá en Estados Unidos, pesa sobre cuatro coyotes guatemaltecos que enfrentan a la justicia de aquel país.

Se trata de Juan Gutiérrez Castro, Felipe Diego Alonzo, Nesly Norberto Martínez y Mateo López, quienes, según el Departamento de Justicia de EE. UU., "se declararon culpables de su participación en una conspiración mortal de contrabando de personas con base en Guatemala".

En documentos presentados por la Fiscalía, se indica que los hombres ​​admitieron haberse coordinado con otros contrabandistas para facilitar el viaje de un gran número de migrantes de Guatemala a través de México, con destino a los Estados Unidos.

Four Extradited Defendants Plead Guilty to Participating in Deadly International Human Smuggling Conspiracy



Defendants Convicted Less Than a Year After Arrest and Extradition from Guatemalahttps://t.co/TUaJAYGJT3 — Criminal Division (@DOJCrimDiv) August 2, 2023

El caso de Marta Ana

Los coyotes cobraban entre diez mil y doce mil dólares a cada migrante, lo cual equivale a entre 78,600 y 94,320 quetzales. Una de las víctimas fue Marta Ana Raymundo Corio, cuyo cuerpo fue localizado en mayo de 2021 en un sector de Crane, Texas.

"Los acusados ​​y sus cómplices la guiaron durante varios días a pie por el desierto hasta Odessa, Texas, donde finalmente murió. Después arrojaron su cuerpo al costado de una carretera en el condado de Crane", según las autoridades estadounidenses.

Cuando el caso se dio a conocer, los familiares de la joven, quien tenía 22 años, indicaron que los coyotes incluso compartieron la ubicación del lugar en el cual abandonaron el cuerpo.

La información que se les brindó fue que Marta Ana ya había llegado a la frontera con Estados Unidos y desde ahí se le trasladó en un vehículo, junto con otros migrantes, a una bodega ubicada en Texas. Mediante otra llamada se les indicó que la joven había muerto y que dejarían su cuerpo en una carretera.

Marta Ana Raymundo Corio tenía 22 años cuando emprendió el viaje hacia EE.UU. (Foto: Archivo)

Esperan sentencia

El Departamento de Justicia de EE.UU. indicó que cada acusado se declaró culpable de un cargo de conspiración para llevar a un extranjero a ese país con resultado de muerte.

Agregó que los hombres podrían enfrentar una pena máxima legal de cadena perpetua, pero la sentencia se dictaría a finales de año. Cabe resaltar que los acusados fueron capturados en agosto de 2022 en Guatemala y extraditados a territorio estadounidense en marzo de este año.