CR7 entrena con Portugal y apunta al récord del "Pescadito" Ruiz

La Selección de Portugal regresó este martes a los entrenamientos en Lisboa, donde ya prepara los dos partidos que tendrá en las eliminatorias mundialistas de la UEFA.

Con la incorporación de Cristiano Ronaldo, el conjunto luso trabajó en la ciudad deportiva de la federación portuguesa con miras al partido del sábado contra Irlanda en el Estádio José Alvalade. El próximo también jugarán de local ante Hungría.

Los dirigidos de Roberto Martínez vienen de ganar sus primeros dos partidos del Grupo F, que lideran con seis unidades. De conseguir otras dos victorias, los lusos dejarían sellado su boleto para estar en la Copa del Mundo del 2026.

El centrocampista João Neves, del Paris Saint-Germain (PSG), fue la mala noticia para el cuadro luso, ya que reportó una lesión muscular y se perderá los próximos partidos. En su lugar, el técnico convocó al lateral derecho del Lazio, Nuno Tavares.

La mira en el "Pescado"

CR7 viene motivado a su país para agrandar su leyenda. El delantero se puso a las órdenes del técnico español y todo apunta a que jugará de inicio contra la selección irlandesa. Eso sí, tiene en la mira el récord de ser el máximo goleador en eliminatorias mundialistas de todos los tiempos. Un grito lo pone encima del guatemalteco Carlos Ruiz.

Todos en Guatemala estarán pendientes de los dos partidos que tendrá Portugal, ya que Cristiano está empatado en goles con el "Pescado" para ser los artilleros históricos en eliminatorias rumbo al Mundial.

Ruiz tiene 39 goles en 47 partidos con la Selección de Guatemala. CR7 tiene los mismos gritos, pero los firmó en 49 partidos. Si el astro luso marca en esta doble jornada, Carlos bajará al segundo lugar y aún quedaría cerca de Messi, que tiene 36 goles en 73 encuentros.