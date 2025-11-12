Creatividad en acción: UPANA anuncia la llega del congreso MovArt 2025

El congreso MovArt regresa este 2025, como un espacio de encuentro para creadores, narradores visuales y estudiantes que buscan transformar sus ideas en proyectos reales. Este evento reúne a jóvenes interesados en disciplinas como el diseño gráfico, animación, ilustración, producción audiovisual, publicidad y nuevas narrativas digitales.
Durante dos días, los asistentes podrán participar en talleres prácticos, charlas y sesiones de mentoría con expertos nacionales e internacionales. Además, se abrirán espacios de pitch creativo, donde los participantes presentarán sus propuestas y recibirán retroalimentación directa de profesionales del sector.
En esta edición, MovArt incluirá nuevas temáticas enfocadas en la inteligencia artificial aplicada al arte, el storytelling transmedia, la realidad aumentada y la producción colaborativa, ampliando así su alcance dentro de la economía naranja guatemalteca.
El congreso se llevará a cabo los días 14 y 15 de noviembre. El viernes 14 se desarrollará en formato virtual, con inscripción disponible en el sitio oficial de Universidad Panamericana (UPANA). El sábado 15, la jornada será presencial en el campus central de UPANA ubicado en Spazio, zona 15, en horario de 7:00 a 15:30 horas.
Los boletos estarán disponibles a un costo de Q200 para público general, Q150 para estudiantes de UPANA y Q50 para estudiantes de colegios.
Para más información, puedes visitar Instagram @movart.upana o comunicarte al teléfono 1779, opción 2.