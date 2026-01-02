Roca de 180 kilos golpea a empleado de Disney en pleno show (video)

-

La pelota cayó con tanta fuerza que terminó derribando al empleado.

Un empleado de Walt Disney World en Florida fue aclamado como un héroe después de que detuviera el paso de una roca de goma de 180 kilos que rebotaba hacia el público en un espectáculo en vivo de Indiana Jones.

"¡Viene hacia nosotros!" se escucha decir a una persona en el público en un video en Youtube del incidente el martes, a medida que el objeto rebotaba fuera de su carril.

La roca se estrelló contra el empleado, quien se atravesó para bloquearla y evitar que cayera sobre la audiencia, derribándolo. Sus compañeros acudieron en su auxilio y lo pusieron de pie, mientras le sangraba la cabeza.

Una peligrosa falla se registró durante el espectáculo que realiza en el parque de atracciones Disney World en Florida del famoso personaje Indiana Jones.



Durante el evento donde se recrean escenas de la película de 1981 “Los cazadores del arca perdida”, una roca de utilería… pic.twitter.com/71i8n3Xo05 — El Heraldo de México (@heraldodemexico) January 1, 2026

Disney confirmó que el incidente ocurrió durante el show "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular" en el parque temático Hollywood Studios en Disney World.

"Estamos enfocados en apoyar a nuestro miembro del elenco, quien se recupera", dijo un portavoz de Disney en una declaración a la AFP el viernes.

"Ese elemento del show será modificado cuando nuestro equipo de seguridad termine la evaluación de lo que ocurrió", añadió.

La escena de la roca persiguiendo a Indiana Jones es uno de los momentos más reconocidos de la película de 1981 "En busca del arca perdida".

Es la primera entrega de la saga de Steven Spielberg sobre el famoso arqueólogo, interpretado por Harrison Ford.