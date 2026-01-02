Cobran "peaje": así es como ingresan ilícitos en las cárceles de Guatemala

-

Muchas personas cobran para que sus terrenos sean utilizados como rutas de acceso hacia las cárceles.

La Policía Nacional Civil (PNC) mantiene un cerco de seguridad en los perímetros de las prisiones Renovación I y la Granja de Rehabilitación para Hombres Canadá, ubicadas en Escuintla, tras identificar un sistema de filtración de ilícitos que opera a través de propiedades privadas colindantes.

Carlos Fuentes, jefe de la Comisaría 31, reveló que las investigaciones apuntan a que familiares y allegados de los reclusos explotan "puntos ciegos" en el perímetro para introducir armas y drogas.

Sin embargo, el hallazgo más crítico es la participación de residentes locales.

Elementos de la Policía Nacional Civil patrullan en los alrededores de las cárceles en Escuintla. (Foto: Jorge Morales)

Según Fuentes, algunos vecinos de las comunidades aledañas cobran peajes para permitir que sus terrenos sean utilizados como rutas de acceso hacia los recintos. "Hemos detectado que estas personas buscan vulnerar la seguridad utilizando áreas poco vigiladas", señaló el jefe policial, advirtiendo que esta práctica fortalece las estructuras criminales internas.

El operativo actual no se limita a patrullajes; incluye la fiscalización de vehículos y personas en las inmediaciones para desarticular la logística de abastecimiento. La PNC enfatizó que la vigilancia será permanente para frenar el lucro derivado de la inseguridad en la zona.