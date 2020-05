Misteriosa muerte de diputado en Nicaragua, podría ser por Covid

El diputado Carlos Alberto Jirón Bolaños, del Partido Liberal Constitucionalista, falleció el 19 de mayo en un hospital de León, Nicaragua y a pocas horas de su muerte, fue enterrado por su familia, lo que ha desatado varios rumores sobre la verdadera causa de su fallecimiento.

En redes sociales se incrementaron los rumores que la muerte del diputado se produjo como consecuencia del coronovirus Covid-19.

Sin embargo, su hijo, Carlos Jirón, dio la versión de la familia.

“Quiero desmentir todas las versiones que he leído en las redes sociales sobre la muerte de mi papá, él no murió por coronavirus. No tuvo ningún síntoma de problemas respiratorios. A mi papá no se le lograba bajar la presión, estuvo con el azúcar elevada hasta 500. Él murió por cetoacidosis diabética”, resaltó Jirón.

El diputado falleció a las 2:15 de la mañana del 19 de mayo, y a las 7:00 de la mañana se llevó a cabo el sepelio, acción que desató los rumores sobre su muerte relacionada con el virus.

Algunas personas atribuyen que el político se contagió con el virus, pero su familia salió a refutar los rumores.

“Yo tomé la decisión de que fuese así el entierro. Respeté su deseo. Él siempre nos dijo dos cosas, que si moría en la mañana lo enterráramos de inmediato, no quería velatorio, y lo segundo que nos pidió es que fuera enterrado junto a su papá y su hermano en el cementerio de León”, resaltó Antonio Jirón.

Sin embargo, en los últimos dos meses han fallecido tres diputados, pero a Jirón se le atribuye haber muerto al contraer el coronavirus.

El diputado Jacinto Suárez murió en abril tras dos meses de haber estado hospitalizado y a principios de mayo pereció la diputada Antonia Vílchez debido a un infarto al miocardio.