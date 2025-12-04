Ecopoza: La piscina ecológica de Chiquimula hecha con llantas

-

Si buscas destinos turísticos únicos y sostenibles, la Ecopoza en Eco Muro Olopa, Chiquimula, es una parada obligatoria.

Se trata de la primera piscina ecológica de la región, construida innovadoramente con llantas recicladas, ofreciendo una opción ideal para refrescarse en verano. Conoce los precios (Q20 adultos), los horarios y cómo llegar a este parque que combina diversión, columpio gigante y zonas para asados, promoviendo el turismo sostenible en Guatemala.





Es un sitio ideal para darte un chapuzón con familia o amigos. (Foto: Archivo)

Si estás buscando lugares nuevos por visitar, te recomendamos la Ecopoza, que es una poza o piscina ecológica ubicada en el parque Eco Muro Olopa, en el departamento de Chiquimula.

Se caracteriza por ser la primera poza de su tipo en la región, construida con llantas recicladas, integrando la sostenibilidad con el turismo y la aventura.

Es un destino popular, especialmente durante la temporada de verano, diseñado para que las familias y amigos se refresquen y disfruten del clima cálido de la región.





En el sitio hay áreas para comer elaboradas con neumáticos. (Foto: Archivo)

Forma parte del parque ecológico Eco Muro Olopa, que también es conocido por albergar uno de los columpios gigantes más grandes de Guatemala, ofreciendo múltiples actividades en un solo lugar.

La entrada cuesta Q20 para adultos y Q10 por niño. Cuenta con amplio parqueo para que los visitantes dejen sus vehículos seguros mientras se refrescan en las aguas de esta bello lugar.





Todo en el lugar cuenta con materiales reciclables. (Foto: Archivo)

Asimismo, si no quieres gastar mucho, puedes llevar tus alimentos y bebidas, ya que permiten el ingreso de estos. Además, también hay un espacio en el que podrás cocinar carne asada y otros platillos de tu preferencia.

La poza tiene capacidad para 500 personas aproximadamente y tiene una profundidad de dos metros con 80 centímetros. Cuenta con dos muros de llantas que sirven de graderíos, un trampolín y un columpio en el que grandes y chicos aprovechan para jugar.

En temporadas altas, la Ecopoza ha operado de viernes a domingo de 8:00 a. m. a 10:00 p. m., pero su horario habitual es de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Cómo llegar?

Desde la ciudad de Guatemala, puedes tomar la ruta CA-9 y luego la CA-10 para llegar a Chiquimula, para después continuar hacia Olopa. El trayecto toma aproximadamente 5 horas y 18 minutos.





Olopa tiene la Ecopoza: Sostenibilidad y diversión familiar en el Oriente. (Foto: Archivo)

También puedes usar Google Maps o Waze para tener una ubicación más precisa o preguntar a los comunitarios.

Si viajas en autobús, toma uno con destino a Chiquimula y ya estando en el departamento, en la terminal de buses busca otro bus o microbús que te lleve directamente a Olopa.

