Las 6 comidas que hay que probar en Guatemala según "50 Best"

-

El famoso listado "The World's 50 Best" publicó las 6 comidas que los visitantes tienen que probar en Guatemala para conocer mejor la cultura e historia del país.

El maíz representado en los tamales, los aromas de los recados y los mariscos de la costa atlántica del país, forman parte de la gastronomía con sello guatemalteco, por lo tanto no te los puedes perder.

Debido a que el "Latin America's 50 Best Restaurants" se celebró en Antigua Guatemala, los ojos del mundo se enfocaron en el sitio lleno de riqueza ancestral maya.

Los sabores se complementan con los imponentes volcanes, exuberantes selvas y fértiles tierras altas que regalan lo mejor de la tierra en las verduras.

Según describe "50 best". esta tierra cuenta con más de 30 microclimas, convirtiendo a Guatemala en un centro de diversidad botánica, con una rica variedad de cultivos nativos como maíz, frijol, calabaza, pimiento y cacao.

Las tradiciones culinarias del país son una mezcla de las raíces mayas e influencias españolas y afrocaribeñas del pueblo garífuna de la costa atlántica, lo que da como resultado un mundo gastronómico vibrante y diverso.

Las 6 comidas guatemaltecas

Foto: oficial.

Tamales

Un plato ancestral cuya técnica maya consiste en masa de maíz cocinada entre hojas de distintas plantas nativas, en muchas ocasiones estas presentaciones de maiz son acompañadas con carnes, recados y hiervas.

Recados

Una mezcla de especias molidas para sazonar platillos de la cocina guatemalteca. Sus ingredientes guardan la tradición indígena, desde semillas de güicoy, hasta diferentes tipos de chiles.

Tortillas

Consiste en preparados redondos hechos de masa de maíz nixtamalizado y cocido en un comal.

Cocina criolla

Es una mezcla de cocina ancestral maya y española, usando ingredientes locales y los que fueron introducidos durante la conquista, ejemplo de esto son los chiles rellenos, el revolcado y el fiambre.

Ahumados

Tecpán es la región conocida por sus embutidos "estilo suizo", pero con toques nacionales, además de quesos al estilo italiano, siempre con el toque nacional.

Cocina garífuna

En la costa atlántica la comunidad garífuna agregó un importante legado a la comida nacional, una influencia de la cultura caribeña y maya.

MIRA: