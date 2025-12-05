Grupo musical “Timo” reconoce a guatemalteca por ser su oyente número uno

La guatemalteca escuchó la música de Timo durante más de 200 mil minutos en todo el año.
El grupo musical "Timo" publicó en cuenta de TikTok un video donde indican que una guatemalteca escuchó su música durante 244,207 minutos en todo el año.
Los artistas colombianos lograron localizar a su más fiel oyente tras haber salido el Spotify Wrapped.
Esto se transformaría en un total de 169 días, comentaron los integrantes del grupo musical.
Como forma de agradecimiento, le hicieron una videollamada a la guatemalteca Delmy Ordoñez para invitarla a Bogotá, Colombia.
Ordoñez sin duda aceptó la invitación, donde les comentó que desde que se levanta cada día, escucha su música.