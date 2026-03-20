Cremas vuelven a perder y la sombra del descenso se acerca

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Todo mal para Comunicaciones, sin opción de recuperar el liderato y con la sombra del descenso acercándose, cayó anoche 1-0 ante Antigua, su segunda derrota consecutiva (tras el 0-2 en Cobán).

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Después de cuatro victorias al hilo, el tropiezo en el Verapaz y la caída ante el bicampeón devuelven la preocupación al campamento albo que sigue siendo sublíder con la misma cantidad de puntos que los príncipes azules (25), pero que se quedó a cuatro unidades de la zona de descenso, después de una fecha en la que Mictlán, Marquense y Guastatoya ganaron.

Y la angustia no es solo por lo que pasó, sino por lo que viene. Los cremas reciben el domingo a Xelajú, luego visitan a Marquese, enfrentan a Mixco y van a Mictlán. Un calendario que probará la determinación del técnico chileno Marco Antonio Figueroa y sus pupilos.

El juego

El gol que marcó la noche en la zona 6 llegó producto de la sociedad entre los mejores jugadores de Antigua en la cancha. Diego Fernández pasó a Óscar Castellanos, quien sacó un derechazo desde fuera del área que fue desviado por Karel Espino y se coló en la portería de Fredy Pérez, al minuto 75.

Duro golpe para los locales que habían anulado a los bicampeones a partir de la reanudación. Dairon Reyes y Omar Duarte habían exigido a Luis Morán antes del gol contrario.

Pero, en la primera parte fueron los coloniales los que contaron con las mejores opciones, siendo Fredy Pérez la figura al evitar los goles de Fernández y Castellanos, los más insistentes para los de Mauricio Tapia.

Antigua ya suma seis juegos sin perder y se mete a la zona de clasificación.