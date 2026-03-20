Léster Martínez tendrá un viernes de pesaje privado en San Bernardino

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El boxeador guatemalteco en cita con la historia

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La preparación se termina, pero habrá que esperar un día más para que Léster Martínez pueda hacer realidad el sueño más grande, de él y toda una nación: coronarse campeón del mundo, aunque para ello deberá salir victorioso en la pelea por el título Interino de Peso Super Medio del WBC, contra el estadounidense Immanuwel Aleem.

La cita es este sábado, entre 8:00 y 9:00 de la noche, en el National Orange Event Center de San Bernardino, California (Estados Unidos), y el chapín mandó una invitación especial en el previo. "Si tienen algo que hacer no lo hagan, nuestra historia se va a levantar", expresó el hombre con una carrera de 19-0-1, 16 KOs.

"Venimos de un país pequeño que será grande con lo que se está haciendo. Volvernos campeones será un gran sueño y toda Guate lo va a disfrutar como yo", agregó el petenero de moda.

El petenero en la conferencia de prensa, en el estado de California, Estados Unidos. (Foto: Luis Kezzer)

"En Guatemala hay medallistas olímpicos, artistas y muchas personas que han puesto en alto el nombre del país. Yo también quiero que algún día recuerden a Guatemala por mí, como lo hacen con nuestro compatriota Ricardo Arjona", mencionó con el alma.

Ayer se vio cara a cara con Aleem (22-3-3, 14 KOs), el rival, y volverán a hacerlo hoy, en el pesaje formal, aunque existe una variante de último momento, será en privado y no frente a los medios de comunicación.



Tirándose duro



"Que la fe sea más grande que los miedos. Arriba Guatemala y lo vamos a lograr", palabras que lanzó Martínez al aire con el estadounidense y su equipo presentes, quienes no se quedaron atrás en la batalla de las frases.

"Mira lo que Terence Crawford hizo a Canelo Álvarez (lo venció contra los pronósticos), puede hacer lo mismo, con él no se metan, aunque nos traten mal", contraatacó el padre de Immanuwel Aleem. "El no podrá hacer lo que hizo Crawford, porque no es Crawford y yo soy Léster Martínez", respondió el hombre de la tierra del quetzal.

"Lo que sí sé sobre él es que tiene dos derrotas, así que sabe cómo perder", manifestó Brian "BoMac" McIntyre, entrenador de Crawford y parte del Team Martínez, sobre el oponente.