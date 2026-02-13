Cremas y Rojos apuestan a meterle presión al líder Cobán Imperial

-

A la caza del líder Cobán Imperial, Comunicaciones y Municipal se ponen a prueba ante rivales incomodos en el inicio de la sexta jornada del Clausura 2026.

MÁS DEPORTES: ¡Ya hay fecha! Léster Martínez se prepara para una nueva pelea

Los albos, que han tenido un inicio irregular, pero que vienen de vencer a Marquense, inaugurarán la jornada de visita ante Mixco, que empezó mal, aunque ya suma dos juegos sin derrota, incluida la última presentación que saldó con triunfo 1-2 ante el bicampeón Antigua.

Presentado por @claroguatemala



Jornada 6 | Primera Vuelta

⚽ Categoría Mayor - Clausura 2026

⚽ Fase de Clasificación

Sábado 14 y domingo 15 de febrero#ElFútbolNosUne #TuBienestarEsNuestroTrabajo pic.twitter.com/Wrmy2gaHsm — Liga Bantrab (@LigaBantrab) February 13, 2026

Con la duda de Marco Domínguez y sin José Manuel Contreras, los cremas (9 puntos) podrían ponerse a una unidad de los príncipes azules (13), que visitan a Aurora el domingo.

Los rojos

Mientras, Municipal recibe a Achuapa en El Trébol después de haber derrotado a Malacateco a domicilio la fecha anterior. En el campamento rojo, ya está disponible el paraguayo Érick López, quien podría debutar.

Presentado por @claroguatemala



⚽ Así quedó la tabla de posiciones tras la Jornada 5.



El Torneo Clausura 2026 avanza y cada punto comienza a tomar valor en la Liga Bantrab.



La lucha por los primeros lugares sigue creciendo fecha a fecha. pic.twitter.com/VvLexyXmid — Liga Bantrab (@LigaBantrab) February 9, 2026

Además, el técnico Mario Acevedo recupera a Rudy Muñoz y José Carlos Martínez. Los cebolleros tienen plantel completo y se presentan con tres victorias consecutivas. Pinta para un gran juego.

Los rojos son sublíderes (10 puntos) y el triunfo los pondría a compartir cima para doblar la presión a los pupilos del uruguayo Martín García.

Parte baja

Mictlán y Marquense, que están en zona de descenso, tienen pruebas complicadas y sus resultados en la fecha pueden empezar a marcar su destino en la Liga Bantrab.

Los conejos recibirán al bicampeón Antigua y los leones irán al Mario Camposeco para medirse a Xelajú, en el Clásico del Occidente, ambos este domingo.