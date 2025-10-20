Así funciona "Crime Stoppers", la plataforma para realizar denuncias anónimas

-

Por medio de esta plataforma se pueden realizar denuncias de forma anónima, sin temor a represalias.

La captura de alias "Little Strong" y "Spectro" o "Monstruo", fue posible gracias a una denuncia anónima realizada a través de la plataforma Crime Stoppers, lo que evidencia la efectividad de este canal en la lucha contra la criminalidad.

Pedro Cruz, director general de dicha oficina, dijo que esta plataforma se ha consolidado como una herramienta clave para la investigación criminal, ya que permite a los ciudadanos aportar información sin temor a represalias.

Explicó que existen tres formas seguras y confidenciales para denunciar: llamando al 1561, enviando un mensaje por WhatsApp al 3767-1561, o ingresando a la página oficial Tupista.com. Todos estos canales están diseñados para proteger completamente la identidad del denunciante.

"Por ejemplo, WhatsApp está verificado por Meta, y de ninguna manera es posible conocer la identidad de quien comparte la información, ni siquiera ver su fotografía", subrayó Cruz.

La información recibida es manejada por agentes especializados de la División de Información Policial. El sistema está activo las 24 horas y, una vez verificados y depurados los datos, las denuncias se direccionan a la unidad correspondiente según el tipo de delito.

(Foto: PNC)

Un recurso efectivo

En lo que va de 2025, gracias a denuncias anónimas por esta vía, se han abierto 1,914 casos, lo que ha permitido desarticular al menos 200 estructuras criminales dedicadas a la extorsión.

Además, se ha logrado rescatar a 69 menores víctimas de explotación sexual, laboral y trata.

Las fuerzas de seguridad exhortan a la población a continuar colaborando para esclarecer ciertos crímenes, como dar con el paradero y ubicación de los 17 reos aún prófugos del centro carcelario Fraijanes II.