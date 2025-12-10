Surge video del ataque contra tatuador en comercial de San Cristóbal

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que un desconocido dispara contra el artista.
EN CONTEXTO: Tatuador muere tras ataque armado en comercial de San Cristóbal, Mixco
Luego de que se registrara un ataque armado contra un tatuador en su lugar de trabajo, ha surgido el video del crimen.
En las imágenes se logra observar cuando José Nery Colocho Benavides, de 24 años, se encontraba tatuando a uno de sus clientes.
Momentos después, ingresa un individuo que vestía un pantalón negro, camisa blanca, sudadero negro y un casco de motorista, quien se le acerca a la víctima y le dispara, ocasionándole la muerte.
Después de ejecutar el hecho de violencia, huye del lugar con rumbo desconocido.
Mira aquí el video:
El crimen se registró en un comercial en San Cristóbal, ubicado en la 7a. avenida y 3a. calle, en la zona 8 de Mixco.