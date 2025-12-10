Tatuador muere tras ataque armado en comercial de San Cristóbal, Mixco

La víctima se encontraba trabajando cuando fue atacada por desconocidos.
Un ataque armado se registró este martes 9 de diciembre en un comercial en la 7a. avenida y 3a. calle, en San Cristóbal, zona 8 del municipio de Mixco.
Bomberos Voluntarios fueron alertados y tras su arribo al lugar, constataron que una persona carecía de signos vitales.
Esto a causa de heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.
La víctima fue identificada como José Nery Colocho Benavides, de 24 años, quien se dedicaba a realizar tatuajes en el lugar y en el momento del ataque se encontraba tatuando a un cliente, agregaron los socorristas.
De momento se desconoce el motivo del crimen. La Policía Nacional Civil (PNC) resguarda la escena, a la espera del Ministerio Público (MP), quien realizará las diligencias en el lugar.