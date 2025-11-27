El crimen de una mujer que esperaba un taxi en Mixco

-

La mujer fallecida fue conviviente de un recluso en Fraijanes II, señalado como responsable de la explosión de un bus ruta 32 en 2019.

Seigi Jazmin Pérez Aparicio, de 30 años, fue asesinada en un ataque armado en la 30 calle y bulevar El Caminero, zona 6 de Mixco, colonia Carolingia, cuando esperaba un taxi pirata.

(Foto: Jorge Sente/colaborador)

La víctima se encontraba en la calle cuando fue atacada por la espalda por un presunto pandillero, quien escapó junto a su cómplice en una motocicleta.

Bomberos Voluntarios llegaron al lugar y encontraron a la víctima tirada en la calle y ya sin vida. La madre de la mujer llegó al lugar y, al identificar el cuerpo, se arrodilló para orar por el descanso eterno de su hija.

(Foto: Jorge Sente/colaborador)

Agentes de la Policía Nacional Civil, le solicitaron que se retirara un poco del cuerpo para no contaminar la escena, ya que habían quedado varios casquillos esparcidos en el lugar.

Vinculada al Barrio 18

En los registros de la Policía Nacional Civil, aparece que Seigi Jazmin Pérez Aparicio, era la esposa del difunto pandillero Gustavo Adolfo Pirir García, alias el "Hammer", integrante del Barrio 18, quien murió el 1 de octubre del 2024 luego de sufrir una neumonía, según el Inacif.

El "Hammer" fue capturado el 28 de septiembre del 2004 e ingresó al Centro de Detención para hombres Fraijanes II, el 18 de mayo del 2022.

Alias Hammer estaba señalado de varios delitos entre ellos de ser el autor intelectual de la explosión de un artefacto dentro de un bus de la ruta 32, incidente que dejó a seis pasajeros con heridas de gravedad, el 21 de enero del 2019.

Capturan a responsables

Las detonaciones de bala, alarmaron a las personas que aún a esa hora se dirigían al mercado ubicado a pocos metros, agentes de la PNC, que se encontraban cerca, observaron cuando dos hombres con apariencia de pandilleros escapaban a toda prisa del lugar.

(Foto: Jorge Sente/Colaborador)

Luego de una persecución entre los callejones de la colonia, los presuntos responsables en una maniobra que realizaron perdieron el control y cayeron de la motocicleta, momento que fue aprovechado por los agentes para capturarlos.

(Foto: Jorge Sente/colaborador)

Aún en el suelo, uno de los presuntos sicarios intentó sacar el arma y accionarla contra los agentes, pero no logró su objetivo.

Se les incautó el arma con su respectivo cargador conteniendo 11 municiones y tres celulares.

(Foto: Jorge Sente/colaborador)

Los ahora detenidos fueron identificados como José Saul Isai Cabrera Valdez, de 18 años y José Daniel López Yuman, de 20.

(Foto: Jorge Sente/colaborador)

Según los registros a ninguno de los dos les aparecen antecedentes policiacos y fueron trasladados al juzgado de la localidad junto con el arma incautada.

Tras la captura, los agentes informaron sobre el hallazgo del arma utilizada en el crimen. "Se han localizado una pistola usada en el crimen y tres teléfonos. El operativo se desarrolla en la zona 6 de Mixco." dijo la PNC

(Foto: Jorge Sente/colaborador)

Los técnicos del Ministerio Público embalaron 12 indicios balísticos que serán analizados con los que fueron localizados a los presuntos responsables.