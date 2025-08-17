Crimen en Petén: maestro asesinado tenía orden de captura

Antonio era maestro de primaria y fue hallado sin vida en un camino de terracería.
Antonio Pop Ax, de 38 años, fue hallado sin vida en un camino de terracería que conduce al caserío El Jordán, Petén.
Según autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) la víctima era maestro de primaria y se conducía en un picop para revisar un terreno.
Fue durante el trayecto que un sujeto que se encontraba oculto entre una milpa, lo interceptó.
Las primeras pesquisas han revelado que el fallecido contaba con una orden de captura vigente por el delito de Violencia Contra la Mujer, emitida el 8 de agosto de 2025, apenas una semana antes de su muerte.
La PNC confirma que la víctima presentaba cuatro heridas de arma de fuego en la cabeza y una en el cuello.
*Con información de Carlos Monroy