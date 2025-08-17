Mujer abandona a su bebé recién nacido en una fosa séptica

Un familiar escuchó el llanto del bebé y logró rescatarlo con vida.
OTRAS NOTICIAS: Tragedia en la Interamericana: joven de 19 años fallece en accidente de tránsito
Una mujer fue ingresada al Hospital Nacional de Chimaltenango en estado inconsciente y con hemorragia.
Al ver la escena, médicos confirmaron que la paciente había dado a luz y al desconocer el paradero del bebé, notificaron a las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la comisaria 73, llegaron al lugar, fue allí cuando un familiar informó que había encontrado a la mujer desmayada y con hemorragia en su casa, por lo que la llevó al centro asistencial
Según el testimonio del familiar, al regresar del hospital, escuchó el llanto de un bebé proveniente del interior de una fosa séptica. Con ayuda de un lazo, descendió al fondo y logró rescatar al recién nacido con vida.
Según la PNC, la mujer, identificada como Wendy "N" de 21 años, fue capturada y permanece bajo custodia policial mientras se esclarecen los hechos.