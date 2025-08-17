Versión Impresa
Mujer abandona a su bebé recién nacido en una fosa séptica

  • Por Jessica González
17 de agosto de 2025, 11:41
La mujer fue encontrada inconsciente y con hemorragia. (Foto: Pexels)

Un familiar escuchó el llanto del bebé y logró rescatarlo con vida.

Una mujer fue ingresada al Hospital Nacional de Chimaltenango en estado inconsciente y con hemorragia.

Al ver la escena, médicos confirmaron que la paciente había dado a luz y al desconocer el paradero del bebé, notificaron a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), de la comisaria 73, llegaron al lugar, fue allí cuando un familiar informó que había encontrado a la mujer desmayada y con hemorragia en su casa, por lo que la llevó al centro asistencial

(Foto: PNC)
Según el testimonio del familiar, al regresar del hospital, escuchó el llanto de un bebé proveniente del interior de una fosa séptica. Con ayuda de un lazo, descendió al fondo y logró rescatar al recién nacido con vida.

Según la PNC, la mujer, identificada como Wendy "N" de 21 años, fue capturada y permanece bajo custodia policial mientras se esclarecen los hechos. 

