Supuestos pandilleros asesinan a joven en zona 14 tras amenazar a novia

Un joven de 19 años, fue víctima de asesinato en un sector de zona 14. Las investigaciones apuntan a que el crimen fue cometido por supuestos pandilleros, debido a una disputa amorosa de la cual los padres de la víctima le habrían advertido.

Tras varias detonaciones de arma de fuego se escuchó el lamento de la madre del joven identificado como David Estuardo Chávez Pineda de 19 años, quien fue asesinado por un grupo de supuestos pandilleros.

"Papito tenías un gran camino que recorrer, no era la forma en que debías de haber fallecido" expresó la madre de David Estuardo quien se encontraba fallecido sobre la vía pública la noche del lunes 10 de noviembre.

Familiares lamentan la muerte de David Estuardo asesinado por presuntos pandilleros. (Foto: Bomberos Municipales)

El hecho ocurrió en la 9a calle y 27 avenida del Cantón 21 en zona 14 donde socorristas confirmaron el fallecimiento debido a la gravedad de las heridas por los impactos de bala.

Los padres de David Estuardo le habrían advertido el peligro de sostener la relación amorosa con su novia debido a amenazas de pandilleros. (Foto: Redes Sociales)

Asesinato por disputa amorosa

Los padres del joven fallecido, luego de reconocerlo, le reprocharon a la novia de David Estuardo, pues indicaron que ella habría recibido amenazas por presuntos pandilleros, al no corresponder a uno que la pretendía.

Según testigos, la víctima estaba por retirarse del lugar, pero luego de una discusión, los sujetos armados le dispararon hasta ocasionarle la muerte. Según el informe, en el lugar del incidente armado fueron localizados al menos 11 casquillos.

Según testigos David Estuardo estaba por retirarse del lugar, pero luego de una discusión, sujetos armados le dispararon en repetidas ocasiones. (Foto: Bomberos Municipales)

Familiares agregaron que en repetidas ocasiones le indicaron a David Estuardo que por su propia seguridad se separara de su novia, o en todo caso, que no llegara de noche pues podría ser peligroso, pero el joven no escuchó las súplicas de sus padres.