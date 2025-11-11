Carmen, la joven desaparecida que identificaron entre víctimas de Ruta al Atlántico

-

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó la identificación de una mujer tras el hallazgo de cuerpos en ruta al Atlántico a finales de octubre. La víctima había sido reportada como desaparecida en zona 7.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó la identificación de Carmen Yamilet Say Arredondo, una joven de 25 años, entre las víctimas localizadas el viernes 24 de octubre en la ruta al Atlántico, jurisdicción de Palencia.

(Foto: Alerta Isabel Claudina)

Carmen Yamilet había sido reportada como desaparecida el 17 de octubre, una semana antes del hallazgo.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Según la alerta activada por su familia, fue vista por última vez en la manzana 6 de la colonia Josué 1-9, zona 7 capitalina, vistiendo blusa blanca, pantalón tipo licra negro y pantuflas con figura de conejo. También se detalló que tenía varios tatuajes en el rostro y cuerpo.

(Imagen: Alerta Isabel Claudina)

Sobre el hallazgo

El viernes 24 de octubre, los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de ocho cuerpos envueltos en sábanas y bolsas plásticas bajo el puente San Juan, a la altura del kilómetro 21 de la ruta al Atlántico.

¡Urgente! Localizan ocho bolsas plásticas con restos humanos en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico.



Video: Bomberos Voluntarios pic.twitter.com/OTIPWz9XoK — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 25, 2025

El Ministerio Público (MP) inició las investigaciones correspondientes tras el descubrimiento.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

Días después, las autoridades reportaron nuevos hallazgos en el mismo sector, sumando nueve personas identificadas, mientras que una osamenta, un brazo y dos cabezas permanecen bajo análisis y sin identificación, indicó el Inacif.

Según datos confirmados por el Inacif entre las víctimas identificadas se encuentran:

Andi Alberto Aguilar Rodríguez, 22 años Ángel Roberto Sánchez García, 28 años Rudy Gerardo Abac Pérez, 24 años Emanuel Emilio Pérez Alvarado, 37 años Allisson Michelle Rodríguez, 20 años Héctor Rodolfo Ceballos González, 33 años Edvin Ventura Flores Solares, 53 años Selvin Estuardo Lima López, 26 años Carmen Yamilet Say Arredondo, 25 años

Se confirma el hallazgo de 8 cadáveres dentro de bolsas plásticas bajo el Puente San Juan, en el kilómetro 21 de la ruta al Atlántico.



Video: José Luis Pos / Nuestro Diario pic.twitter.com/Z2LRJh5bnk — Geber Osorio (@OsorioGeber) October 25, 2025

El Inacif señaló que, debido al avanzado estado de descomposición, no ha sido posible determinar la causa de muerte de las víctimas. Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del crimen y la identidad de los restos pendientes por reconocer.