Carmen, la joven desaparecida que identificaron entre víctimas de Ruta al Atlántico

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó la identificación de una mujer tras el hallazgo de cuerpos en ruta al Atlántico a finales de octubre. La víctima había sido reportada como desaparecida en zona 7.
ARTÍCULO RELACIONADO: ¡Urgente! Localizan ocho cadáveres dentro de bolsas plásticas en ruta al Atlántico
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó la identificación de Carmen Yamilet Say Arredondo, una joven de 25 años, entre las víctimas localizadas el viernes 24 de octubre en la ruta al Atlántico, jurisdicción de Palencia.
Carmen Yamilet había sido reportada como desaparecida el 17 de octubre, una semana antes del hallazgo.
Según la alerta activada por su familia, fue vista por última vez en la manzana 6 de la colonia Josué 1-9, zona 7 capitalina, vistiendo blusa blanca, pantalón tipo licra negro y pantuflas con figura de conejo. También se detalló que tenía varios tatuajes en el rostro y cuerpo.
Sobre el hallazgo
El viernes 24 de octubre, los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de ocho cuerpos envueltos en sábanas y bolsas plásticas bajo el puente San Juan, a la altura del kilómetro 21 de la ruta al Atlántico.
El Ministerio Público (MP) inició las investigaciones correspondientes tras el descubrimiento.
Días después, las autoridades reportaron nuevos hallazgos en el mismo sector, sumando nueve personas identificadas, mientras que una osamenta, un brazo y dos cabezas permanecen bajo análisis y sin identificación, indicó el Inacif.
Según datos confirmados por el Inacif entre las víctimas identificadas se encuentran:
- Andi Alberto Aguilar Rodríguez, 22 años
- Ángel Roberto Sánchez García, 28 años
- Rudy Gerardo Abac Pérez, 24 años
- Emanuel Emilio Pérez Alvarado, 37 años
- Allisson Michelle Rodríguez, 20 años
- Héctor Rodolfo Ceballos González, 33 años
- Edvin Ventura Flores Solares, 53 años
- Selvin Estuardo Lima López, 26 años
- Carmen Yamilet Say Arredondo, 25 años
El Inacif señaló que, debido al avanzado estado de descomposición, no ha sido posible determinar la causa de muerte de las víctimas. Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del crimen y la identidad de los restos pendientes por reconocer.