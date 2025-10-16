Las crisis en el Gobierno de Arévalo que generaron inestabilidad

El presidente Bernardo Arévalo ha sorteado varias crisis desde su llegada al poder.
Desde su llegada al poder en enero de 2024, el gobierno encabezado por Bernardo Arévalo suma diversas crisis políticas y sociales que siguen marcando su gestión.
Estos son algunos de los sucesos que ha enfrentado la administración de Arévalo desde que tomó posesión de su cargo junto a la vicepresidenta Karin Herrera:
Denuncia golpe de Estado técnico
Apenas asumido el poder, Arévalo denunció un "golpe de Estado técnico" tras la suspensión de la personalidad jurídica de su partido, Movimiento Semilla. La fiscal general, Consuelo Porras, lideró acciones legales que amenazaban con invalidar su elección, lo que generó tensiones con el sistema judicial y la comunidad internacional.
Primera renuncia
Tras revelar los nombres de su Gabinete, el 8 de enero de 2024, en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, las redes sociales se llenaron de opiniones divididas, entre apoyos y críticas hacia los seleccionados.
Todo eso generó la primera dimisión, se trata de Anayté Guardado, quien había sido designada como ministra de Energía y Minas, pero declinó su nominación previo a tomar posesión, luego que en redes sociales surgieron críticas sobre su postura respecto a temas relacionados con hidroeléctricas.
Confrontación con la Fiscal General
Desde el inicio de su mandato en enero de 2024, Arévalo ha acusado a la fiscal Porras de obstaculizar su gestión y "proteger intereses corruptos", lo que ha derivado en intentos legales para destituirla, incluyendo un antejuicio presentado en agosto de 2024. Sin embargo, la jefa del MP se mantiene en el cargo.
Primera destitución
El 7 de abril de 2024 fue destituida la ministra de Ambiente, María José Iturbide, luego que se revelara que la exfuncionaria habría utilizado vehículos del Estado y personal de seguridad para el resguardo de su hija. Esta medida generó tensiones internas y cuestionamientos sobre la estabilidad del gabinete.
Destitución de la ministra del CIV
El 17 de mayo de 2024, en medio de controversia y reclamos, el presidente Arévalo decidió destituir a la titular del Ministerio de Comunicaciones, Jazmín de la Vega.
A través de un comunicado, el Ejecutivo argumentó que la exfuncionaria "incumplió instrucciones" presidenciales y "autorizó pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado", situación que De la Vega negó.
Protestas por seguro obligatorio
En marzo de 2025, en respuesta a la implementación del seguro obligatorio para vehículos particulares, transporte colectivo y motocicletas, se registraron bloqueos en carreteras que paralizaron al país durante dos días. La medida fue derogada por el presidente Arévalo para buscar consensos, tras múltiples manifestaciones y rechazo ciudadano.
Tardanza en rehabilitación del km 44 de la ruta Palin-Escuintla
Nueve meses después del socavamiento ocurrido en junio de 2024, en el kilómetro 44 de la autopista Palín–Escuintla, fue habilitado el 28 de marzo en su totalidad.
Debido a la tardanza, Arévalo y su equipo enfrentaron fuertes críticas debido al impacto en la economía del país. Mientras tanto, hubo varios cambios en la cúpula y mandos medios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Sueldo vicepresidencial
En abril de 2025, trascendió que la vicepresidenta Karin Herrera habría incumplido su promesa de reducir en un 25 % su salario, tal como lo hizo el presidente un año antes. Acción que debió revertir la vicemandataria y oficializada un año después.
Fuga de reos
El escándalo por la fuga de 20 líderes de pandillas de alta peligrosidad la cárcel Fraijanes II desencadenó una crisis profunda en el Ministerio de Gobernación, la cual terminó con la salida de Francisco Jiménez, como ministro de Gobernación, así como los viceministros José Portillo y Claudia Palancia, encargados de las áreas de Seguridad y Antinarcóticos, respectivamente.