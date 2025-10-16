Las crisis en el Gobierno de Arévalo que generaron inestabilidad

-

El presidente Bernardo Arévalo ha sorteado varias crisis desde su llegada al poder.

Desde su llegada al poder en enero de 2024, el gobierno encabezado por Bernardo Arévalo suma diversas crisis políticas y sociales que siguen marcando su gestión.

Estos son algunos de los sucesos que ha enfrentado la administración de Arévalo desde que tomó posesión de su cargo junto a la vicepresidenta Karin Herrera:

Denuncia golpe de Estado técnico

Apenas asumido el poder, Arévalo denunció un "golpe de Estado técnico" tras la suspensión de la personalidad jurídica de su partido, Movimiento Semilla. La fiscal general, Consuelo Porras, lideró acciones legales que amenazaban con invalidar su elección, lo que generó tensiones con el sistema judicial y la comunidad internacional.

Primera renuncia

Tras revelar los nombres de su Gabinete, el 8 de enero de 2024, en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias, las redes sociales se llenaron de opiniones divididas, entre apoyos y críticas hacia los seleccionados.

Todo eso generó la primera dimisión, se trata de Anayté Guardado, quien había sido designada como ministra de Energía y Minas, pero declinó su nominación previo a tomar posesión, luego que en redes sociales surgieron críticas sobre su postura respecto a temas relacionados con hidroeléctricas.

Guardado había sido designada como titular del Ministerio de Energía y Minas. (Foto: Wilder López/Soy502)

Confrontación con la Fiscal General

Desde el inicio de su mandato en enero de 2024, Arévalo ha acusado a la fiscal Porras de obstaculizar su gestión y "proteger intereses corruptos", lo que ha derivado en intentos legales para destituirla, incluyendo un antejuicio presentado en agosto de 2024. Sin embargo, la jefa del MP se mantiene en el cargo.

Sobre el conflicto con la fiscal general Consuelo Porras, el presidente Bernardo Arévalo se ha limitado a responder que él elegirá al próximo jefe del MP. (Foto: Archivo/Soy502)

Primera destitución

El 7 de abril de 2024 fue destituida la ministra de Ambiente, María José Iturbide, luego que se revelara que la exfuncionaria habría utilizado vehículos del Estado y personal de seguridad para el resguardo de su hija. Esta medida generó tensiones internas y cuestionamientos sobre la estabilidad del gabinete.

La ministra de Ambiente María José Iturbide fue destituida en abril de 2024. (Foto: Archivo/Soy502)

Destitución de la ministra del CIV



El 17 de mayo de 2024, en medio de controversia y reclamos, el presidente Arévalo decidió destituir a la titular del Ministerio de Comunicaciones, Jazmín de la Vega.

A través de un comunicado, el Ejecutivo argumentó que la exfuncionaria "incumplió instrucciones" presidenciales y "autorizó pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado", situación que De la Vega negó.

La exministra dJazmín de la Vega durante una conferencia de prensa el 21 de mayo de 2024. (Foto: Archivo/Soy502)

Protestas por seguro obligatorio

En marzo de 2025, en respuesta a la implementación del seguro obligatorio para vehículos particulares, transporte colectivo y motocicletas, se registraron bloqueos en carreteras que paralizaron al país durante dos días. La medida fue derogada por el presidente Arévalo para buscar consensos, tras múltiples manifestaciones y rechazo ciudadano.

Las principales arterias de la capital fueron bloqueadas debido a inconformidades con la emisión de un seguro obligatorio contra terceros. (Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

Tardanza en rehabilitación del km 44 de la ruta Palin-Escuintla

Nueve meses después del socavamiento ocurrido en junio de 2024, en el kilómetro 44 de la autopista Palín–Escuintla, fue habilitado el 28 de marzo en su totalidad.

Debido a la tardanza, Arévalo y su equipo enfrentaron fuertes críticas debido al impacto en la economía del país. Mientras tanto, hubo varios cambios en la cúpula y mandos medios del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

Vista aérea de las labores de reparación en el tramo del kilómetro 44 de la ruta que conduce de Palín a Escuintla. (Foto: Archivo/Soy502)

Sueldo vicepresidencial

En abril de 2025, trascendió que la vicepresidenta Karin Herrera habría incumplido su promesa de reducir en un 25 % su salario, tal como lo hizo el presidente un año antes. Acción que debió revertir la vicemandataria y oficializada un año después.

Una disminución de casi Q31 mil se aplicó al salario de la vicepresidenta Karin Herrera, según se dio a conocer en junio de 2025. (Foto: Archivo/Soy502)

Fuga de reos

El escándalo por la fuga de 20 líderes de pandillas de alta peligrosidad la cárcel Fraijanes II desencadenó una crisis profunda en el Ministerio de Gobernación, la cual terminó con la salida de Francisco Jiménez, como ministro de Gobernación, así como los viceministros José Portillo y Claudia Palancia, encargados de las áreas de Seguridad y Antinarcóticos, respectivamente.