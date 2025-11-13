¿Crisis en Miss Universe? Participantes se enferman previo a la gala

A pocos días de la gala de Miss Universe, algunas concursantes resultaron afectadas por intoxicación alimentaria.
Un total de 8 candidatas sufrieron problemas de salud mientras se desarrollan las actividades que las califican para clasificar en la esperada noche final.
El generador de contenido Jens Castro detalló quienes son las concursantes que tuvieron serios problemas médicos:
- Alejandra Fuentes (Honduras)
- Mirna Caballini (Panamá)
- Brigitta Schaback (Estonia)
- Chandini Baljor (Guyana)
- Valeria Baladan (Uruguay)
- Kincső Dezsényi (Hungría)
- Karla Bacigalupo (Perú)
- Fátima Bosch (México)
Aunque esta noticia trascendió en redes, nadie de la organización lo ha aclarado.
Miss Universe se celebrará el 21 de noviembre de 2025.
