De Miss Grand a Miss Universe: escándalos de Nawat Itsaragrisil

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
08 de noviembre de 2025, 09:29
El director tailandés ha sido criticado por su trato hacia las concursantes. (Foto: X)

El caso de Nawat Itsaragrisil abre el debate sobre el trato hacia las reinas de belleza.

El director tailandés de concursos de belleza ha estado en tendencia por el conflicto con Fátima Bosch, la actual representante de México.

Fátima Bosch denunció públicamente el comportamiento del organizador. (Foto: X)
Sin embargo, este no sería el primer conflicto público que ha enfrentado Nawat Itsaragrisil, debido a que el año pasado tuvo un momento de tensión con la modelo Rachel Gupta.

Grupta ocupaba el título de Miss Grand International en 2024 y no dudó en acusarlo de maltrato y abuso de poder dentro de la organización.

Rachel Gupta también señaló haber sufrido humillaciones durante su reinado. (Foto: X)
Luego del incidente con Bosch, el presidente y copropietario de la Miss Universe Organization (MUO), Raúl Rocha Cantú, confirmó que la empresa ha denunciado a Itsaragrisil por lo sucedido en Tailandia.

Los conflictos revelan un patrón de control por parte de Nawat Itsaragrisil dentro del certamen. (Foto: X)
El caso de Rachel exhibe un patrón de comportamiento de Nawat que se vuelve evidente tras la discusión con Fátima. Ambos incidentes tienen en común el uso de la humillación pública y el control sobre las participantes.

