De Miss Grand a Miss Universe: escándalos de Nawat Itsaragrisil

El caso de Nawat Itsaragrisil abre el debate sobre el trato hacia las reinas de belleza.
El director tailandés de concursos de belleza ha estado en tendencia por el conflicto con Fátima Bosch, la actual representante de México.
Sin embargo, este no sería el primer conflicto público que ha enfrentado Nawat Itsaragrisil, debido a que el año pasado tuvo un momento de tensión con la modelo Rachel Gupta.
Grupta ocupaba el título de Miss Grand International en 2024 y no dudó en acusarlo de maltrato y abuso de poder dentro de la organización.
Luego del incidente con Bosch, el presidente y copropietario de la Miss Universe Organization (MUO), Raúl Rocha Cantú, confirmó que la empresa ha denunciado a Itsaragrisil por lo sucedido en Tailandia.
El caso de Rachel exhibe un patrón de comportamiento de Nawat que se vuelve evidente tras la discusión con Fátima. Ambos incidentes tienen en común el uso de la humillación pública y el control sobre las participantes.