Cristiano y Georgina: ¿La boda más cara del siglo? los detalles

  • Por Selene Mejía
29 de septiembre de 2025, 12:59
Se dice que la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es la boda del año. (Foto: Instagram)

Especialistas ya hablan de la boda de Cristiano y Georgina afirmando que podría ser el enlace del siglo además del más ostentoso. 

Recientemente se filtró algunos detalles y costos del evento asombrando a los críticos de moda, farándula y el mundo del fútbol. 

Foto: Instagram.

Lugar y fecha

Al parecer el destino del evento sería Madeira, Portugal, días después del Mundial 2026.

Costo

Se dice que será de un estimado de entre $12 y $50 millones, una de las bodas más caras de la historia.

El periodista Alberto Guzmán del canal español RTVE explicó:  "Es muy probable que sea después del 19 de julio de 2026, que es cuando termina el Mundial de fútbol", asegurando "quiere jugar con 41 años y despedirse del mundo del fútbol por todo lo alto".

Además del anillo de compromiso que dio de qué hablar, se dice que Cristiano le entregó a Georgina "un Porsche, dos relojes valorados en más de 50 mil euros y ropa de dos diseñadores muy conocidos por más de 30 mil euros". 

Se dice que los invitados de lujo haría que todos los ojos del mundo estén puestos en este evento, la boda con mayor seguridad y más estrellas deportivas jamás vista.

Cristiano quiere cerrar su carrera internacional con Portugal en el Mundial y luego celebrar "la boda del siglo" al lado de Georgina. 

