Cristiano lo acepta: "No es un sueño ganar la Copa del Mundo"

Casi 8 meses después de su último video, Cristiano Ronaldo reapareció en su canal de YouTube con una entrevista junto al periodista inglés Piers Morgan, que le preguntó sobre varios temas: el Mundial, su boda, Messi, el Balón de Oro y del retiro.

La primera parte de esta entrevista salió este martes, pero se espera que la segunda salga en el transcurso de la semana para complementar más temas, sobre todo de su etapa en Arabia Saudita y de los planes que tiene para su futuro luego del futbol profesional.

Estas fueron las respuestas de CR7 a los distintos temas:

La Copa del Mundo

"Si me preguntas, Cristiano, ¿es un sueño ganar la Copa del Mundo? No, no es un sueño. Pero eso no debería definirte como jugador. ¿Definir qué? ¿Para determinar si soy uno de los mejores de la historia en ganar una competición, seis partidos, siete partidos? ¿Crees que es justo?".

Retiro

"Pronto, pero creo que estaré preparado. Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente, lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta. Será duro, pero he estado preparando mi futuro desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión".

Messi

"¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde".

Boda

"No soy un tipo romántico... ¡Pero soy romántico a mi manera!. Todavía no, pensamos celebrarla después del Mundial, con el trofeo, pero... No lo hemos planeado porque a ella no le gustan las grandes fiestas. Le gustan las cosas íntimas, así que respetaré sus decisiones".

Ser multimillonario

"Sabía que esto iba a pasar. Así que estaba preparado. Era cuestión de tiempo. Me sentí muy feliz. Es como cuando ganas un Balón de Oro, porque te marcas tus propios objetivos. Así que, con 39 años, alcancé esa cifra. Y, sinceramente, me sentí muy orgulloso".