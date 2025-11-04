A espantar brujas: Barcelona necesita impulso en la Champions

-

El Barcelona, que sigue sin recuperar las sensaciones de la pasada temporada, debido al bajo estado de forma de su estrella Lamine Yamal, que arrastra unas molestias en el pubis, espera afianzarse entre los ocho primeros de la Champions en su visita al Brujas este miércoles (2:00 p.m.).

El atacante español cayó lesionado en el parón internacional de septiembre y, desde entonces, deambula por el césped a medio gas, en un quiero y no puedo. Mira al frente para regatear, pero acaba pasando hacia atrás, o centra de manera imprecisa y sin fuerza. Empieza con garra y, luego, termina los duelos sin brillo.

Pese a todo, la titularidad de Yamal ante el conjunto belga está asegurada, sobre todo por las numerosas bajas que tiene el Barsa y porque el equipo necesita los tres puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla, tras haber perdido ya un partido, contra el PSG en la segunda jornada.

En esta ocasión, el astro culé gozará de la compañía de los recuperados Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque no del brasileño Raphinha.

✈️ ¡La convocatoria para viajar a Brujas! pic.twitter.com/fjmjiW12vJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 4, 2025

Más bajas

Hansi Flick tampoco podrá contar con su organizador de juego, Pedri González, también lesionado y que será sustituido por Marc Casadó para completar la medular con el neerlandés Frenkie de Jong.

Pero donde más problemas está teniendo el Barcelona se encuentra en la zaga. La marcha de Iñigo Martínez a Arabia Saudita se nota más de lo que hubiera podido adivinarse. Pau Cubarsí parece otro sin el vasco a su lado, teniendo que compartir el eje de la zaga con Eric García, que por ahora se ha impuesto al uruguayo Ronald Araújo. Tampoco los laterales, Jules Koundé y Alejandro Balde, están a su máximo nivel.