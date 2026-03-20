Portugal sin CR7: El "Bicho" no se recupera de su lesión y no es convocado

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Cristiano Ronaldo, lesionado con su club saudita Al Nassr desde finales de febrero, no forma parte de la convocatoria de Portugal para disputar los amistosos de preparación al Mundial contra México y Estados Unidos.

El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró el viernes que la participación de Ronaldo en el Mundial de United 2026 "no está en riesgo".

El cinco veces galardonado Balón de Oro sufrió una lesión en los isquios durante un partido del campeonato saudita el 28 de febrero.

NO TENDREMOS A CR7 EN EL AZTECA



Cristiano Ronaldo no fue incluido en la convocatoria de Portugal para la próxima Fecha FIFA



'El Bicho' no estará en la reinauguración del Estadio Azteca #TeDaMásEmociones pic.twitter.com/Myka6ikbKs — La Octava Sports (@laoctavasports) March 20, 2026

"Es una ligera lesión" y el jugador de 41 años podría estar recuperado "en una o dos semanas", declaró en rueda de prensa Martínez.

"Todo lo que ha hecho físicamente Cristiano esta temporada demuestra que vive un excelente momento y que no hay problemas físicos. En el Mundial, el puesto de delantero centro será para Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos", aseguró el español.

Las Quinas se enfrentarán a México el sábado 28 de marzo en la reapertura del estadio Azteca, y a Estados Unidos el martes 31, en Atlanta.