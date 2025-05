Cristiano Ronaldo se despide de Al-Nassr

-

Su breve mensaje incluyó un agradecimiento general sin entrar en detalles sobre su próximo paso profesional.

TE PUEDE INTERESAR: Carlo Ancelotti fue presentado como nuevo entrenador de Brasil

Cristiano Ronaldo generó incertidumbre en redes sociales al compartir una publicación en la que aparece vistiendo el uniforme del Al Nassr.

En el mensaje, expresó que "un capítulo ha terminado", aunque aclaró que su historia en el fútbol "sigue en desarrollo", lo que ha dado lugar a múltiples interpretaciones sobre su futuro.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025

El contenido del posteo sugiere una posible despedida, aunque el delantero portugués no ofreció información adicional. Cabe destacar que su vínculo contractual con el club de Arabia Saudita finaliza en junio y hasta ahora no se ha oficializado ninguna renovación.

El contexto del mensaje coincide con la derrota del Al Nassr ante el Al Fateh por 3-2, en un partido donde Ronaldo logró anotar, pero no fue suficiente para evitar la eliminación del equipo de la próxima edición de la Liga de Campeones de Asia. El club cerró la temporada en el tercer puesto de la liga saudí.

(Foto: football365.com)

A pesar del resultado negativo, el encuentro marcó un nuevo hito en la carrera del delantero: alcanzó los 936 goles profesionales y sumó su anotación número 99 con el Al Nassr.

Días antes, medios como Marca reportaron que el club estaba dispuesto a ofrecerle una renovación con un salario mensual estimado en 15 millones de euros, pero, hasta el momento, Ronaldo no se ha pronunciado al respecto.

Cristiano Ronaldo llegó al Al Nassr en 2023 luego de una polémica salida del Manchester United. Durante su paso por el club árabe disputó 111 partidos y su único título fue la Copa de Campeones de Clubes Árabes, un torneo que no está reconocido oficialmente por la FIFA.

LEE TAMBIÉN: Presentan oficialmente a Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid