Argentina recupera a Messi para amistoso contra Puerto Rico

El astro Lionel Messi participó en el último entrenamiento de la selección de Argentina en Miami con miras al amistoso de este martes (6:00 p.m.) ante Puerto Rico, unos días después de disputar un partido de la MLS con su club, el Inter Miami.

La presencia del Diez, de 38 años, era una incógnita después de que el seleccionador Lionel Scaloni lo dejara fuera de la convocatoria para el partido preparatorio para la Copa del Mundo del viernes en Miami, donde los albicelestes derrotaron 1-0 a Venezuela.

Scaloni justificó la ausencia de su máxima estrella en una "decisión" suya para darles rodaje a los atacantes Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

"A nosotros no nos deja de sorprender el impacto de Messi, cada vez que sucede nos quedamos con la boca abierta. Vamos a hablar con él y ver si está en condiciones de jugar, si volvió entiendo que está bien para jugar", dijo el DT argentino sobre el 10 en la previa al partido.

#SelecciónMayor El futbolista de @ChelseaFC Enzo Fernández queda desafectado de la gira por una sinovitis en su rodilla derecha. pic.twitter.com/cpJymfMPly — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 11, 2025

Cambió de sede

Argentina enfrentará a Puerto Rico en el Chase Stadium, la casa del Inter en Fort Lauderdale, Florida. El partido cambió de sede y fecha, ya que originalmente se iba a jugar el lunes en el Soldier Field de Chicago.

Sin embargo, fue trasladado en medio de las protestas que vive esa ciudad del norte de Estados Unidos contra las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump.

Para el duelo amistoso, el último de la fecha FIFA de octubre, la Albiceleste perdió por lesión al mediocampista Enzo Fernández y al atacante Franco Mastantuono.