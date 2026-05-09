Las Canarias se preparan para la llegada del crucero con brote de hantavirus

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El hantavirus es una enfermedad zoonótica grave, transmitida principalmente por roedores a través del contacto con sus heces y orina.

EN CONTEXTO: El crucero varado en Cabo Verde tras brote de hantavirus

Las islas Canarias se preparan para la llegada el domingo del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y para dar inicio a la delicada evacuación de pasajeros y parte de la tripulación, personas que la OMS considera "contactos de alto riego".

La ministra española de Salud, Mónica García, anunció que el navío debió llegar a Canarias durante horas de la mañana del sábado 9 de mayo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, coordinará en el lugar la evacuación de los pasajeros.

En el lugar, en el pequeño puerto industrial de Granadilla de Abona, las personas entrevistadas por la AFP en los últimos días expresan su "preocupación", seis años después de la pandemia mundial de covid que perturbó al planeta.

Este sábado, Ghebreyesus publicó una carta abierta a los habitantes de las Canarias, donde afirmó que los riesgos que representa la llegada del barco son "bajos".

"Necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo", escribió el jefe de la OMS.

I arrived in #Spain, where I will join senior government officials in a mission to Tenerife to oversee safe disembarkation of the passengers, crew members and health experts from MV Hondius cruise ship.



Meanwhile, I am in direct communication with captain Jan Dobrogowski and… pic.twitter.com/W4pI9dlQHg — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026

También reconoció que la cepa del hantavirus registrada en el crucero "es grave"; "tres personas perdieron la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo", señaló afirmando que "esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera", indicó Ghebreyesus.

Al inicio de la tarde y antes de viajar a Canarias, Ghebreyesus mantuvo una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.

Luego de ese encuentro, Sánchez afirmó en X que aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer al crucero "un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional".

He mantenido una reunión con @DrTedros, director general de la @WHO, ante la llegada del MV Hondius a Canarias.



Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional.



España estará… pic.twitter.com/FCk8oMIKTY — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 9, 2026

Las autoridades de Canarias se opusieron firmemente al atraque del MV Hondius, que finalmente fondeará frente a la costa antes de las evacuaciones.

En Ginebra, la directora de la OMS para preparación y prevención de epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, detalló que "clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contacto de alto riesgo".